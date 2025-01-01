今年不看主席書架…習新年談話：讓人民幸福生活是頭等大事

習近平2024年12月31日晚間發表新年賀詞，背景僅呈現巨幅長城油畫（上圖），與去年的畫面明顯不同。（新華社）

中國國家主席習近平 在新年前夕透過中央廣播電視總台和互聯網，發表2025年新年賀詞，細數中國的成就並宣示中國經濟回暖向好，還強調讓人民過上幸福生活是頭等大事，華爾街 日報指出，習近平試圖在川普就任前，於新年賀詞中穩固民眾對經濟轉型與對抗外國壓力的信心。

在新年賀詞中，習近平先回顧2024年國家發展情況，先細數中國的糧食產量、電動車、人工智能、量子通訊等突破，也提及中國的航天、大洋及南極成就，並強調家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。

至於對未來的展望，除將全面完成「十四五」規劃，還提到中國願同各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者，共同開創世界的美好未來；中國式現代化的新征程上，每一個人都是主角。

華爾街日報報導指出， 習近平說，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。」報導認為，美中可能爆發新一輪貿易戰，北京仍需處理內部債務與消費不振難題，國際投資機構普遍對前景抱持懷疑，與習的說法不同。

習近平自2013年起發表年度新年賀詞，播出時首度曝光辦公室內景，書架上的照片與書籍引起外界關注。媒體總是大幅報導，試圖從談話中找出領導人想法的蛛絲馬跡。媒體過去也觀察影像中的布景與桌面擺設，但今年10分鐘賀詞少見這些細節，背景僅有長城與國旗，並未像過往般擺滿書籍與照片，辦公桌上的電話、日曆和筆筒也未出現。

本報系聯合報報導，習近平在2023年12月31日的2024年新年賀詞影片中，他身後的辦公桌書架展示26張照片，其中有近平與胡錦濤、已故領導人江澤民 的合照，也有他出席國際高峰論壇、國內四處調研的工作畫面，先前最引人矚目的，還有習近平書架上至少擺放國學大師錢穆先生的7本著作。