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WSJ：川普可能即將發動新貿易戰 中反制彈藥有限

編譯任中原／綜合報導
川普回白宮恐掀新一波中美貿易戰，圖為2020年時任中國國務院副總理的劉鶴（左）與川普（右）簽署協定。（取材自白宮網站）
川普回白宮恐掀新一波中美貿易戰，圖為2020年時任中國國務院副總理的劉鶴（左）與川普（右）簽署協定。（取材自白宮網站）

華爾街日報（WSJ）分析，面對美國總統當選人川普上任後可能發動的新貿易戰，中國能夠反制的彈藥有限，因為若手段太過激烈，反而可能使美國及盟國經濟更加與中國脫鉤，導致中國高度依賴出口的經濟模式陷入困境。

拜登政府12月初宣布針對中國的第三波半導體科技管制措施後，北京當局隨即宣布更嚴格管制鎵、鍺及超硬金屬銷美，及擴大管制無人機零組件銷美。中國也宣布對輝達展開反托拉斯調查，並公布「不可靠實體名單」，使上榜企業更難在中國經商。

然而中國並非這些原料的唯一供源。去年美國從加拿大進口鎵原料數量便超過來自中國進口量，鍺加工原料的首要來源則是德國。且若中國嚴管出口，將推升原料價格，使更多國家擴大投資原料加工業。

再者，第三國也打算擔任中間商，來閃躲中國對美國出口管制。

懲罰美國企業的效果也不如以往。由於中國民眾愛買國貨，許多美國企業已很難在當地做生意。若中國壓縮美企業務，衝擊美股，可能使川普政府暫停行動，但也可能使美企縮減在中國的新投資。

中國也能用日常所需的低價格、低科技產品來報復美國，例如螺絲、螺栓、充電設備等，對消費者造成困擾，使川普付出政治代價。中國也能讓人民幣貶值，以抵銷高關稅影響，但可能導致資金大舉外逃。

分析師指出，中國各項激進行動都將使美企加速多元化及脫鉤，最終反而會更落入下風。

較可能情況是若川普當真對中國產品加徵60%關稅，北京當局可能利用這些措施，迫使川普與中國進行貿易和解談判。

川普 投資 關稅

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