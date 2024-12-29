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中調查進口牛肉報復加稅？ 巴西只回這句話

中國新聞組／北京29日電
巴西一家肉類加工廠正在加工牛肉。（取材自觀察者網／巴西媒體）
巴西一家肉類加工廠正在加工牛肉。（取材自觀察者網／巴西媒體）

商務部於12月27日宣布對進口牛肉啟動保障措施調查。外媒指出，中國是全球最大牛肉買家，此舉將打擊其主要牛肉供應國巴西、阿根廷、澳洲和美國的牛肉企業。而其中，巴西近半牛肉出口到中國，影響尤甚，懷疑中國此舉是劍指巴西的報復措施，因其10月剛對中國商品加徵關稅。巴西則稱「注意到了」，但不會採取任何初步措施，但會尋求與中國進行建設性對話及互利的解決方案。

12月27日，商務部宣布對進口牛肉啟動保障措施調查。公告稱，通常8個月內結束調查，特殊情況下可適當延長。商務部並強調，此次調查不針對特定國家和地區。

據觀察者網綜合彭博資訊、路透等外媒報導，作為全球最大牛肉買家，中國任何減少牛肉進口的貿易措施都會打擊其主要牛肉供應國，包括巴西、阿根廷、澳洲和美國的牛肉企業。受此消息影響，全球最大肉類公司JBS SA及其他巴西牛肉生產商的股價應聲大跌。

海關數據顯示，2023年，中國牛肉進口量273.74萬噸，較上年增1.8%，進口額142.19億美元，較上年減19.8%，主要進口來源國為巴西（占進口總量的43.0%）、阿根廷（占19.3%）、烏拉圭（占10.0%）、澳洲（占8.3%）、紐西蘭（占7.5%）、美國（占5.7%）。近年巴西對華牛肉出口不斷增長，目前已占中國牛肉進口總量近半。

巴西是全球最大牛肉出口國。中方宣布啟動調查後，巴西農業部、貿易部和外交部三部門發表聯合聲明表示：「（巴西方面）將努力證明巴西牛肉出口不會對中國牛肉產業造成任何損害，相反，這是補充中國本土牛肉生產的重要因素」。巴西原則上不會採取任何初步措施，因為中國對進口牛肉徵收的12%從價關稅將繼續有效。

巴西政府的聲明還提到，中國今年進口了超過100萬噸巴西牛肉，同比增長12.7%。巴西將致力於保護本國農業部門，並「始終尋求與中國進行建設性對話，以尋求互利的解決方案」。

巴西牛肉出口商協會表示，正在「密切關注」調查結果，「作為主要貿易夥伴，我們致力於與中國大陸和巴西當局合作」。

阿根廷肉類及副產品工商協會（Ciccra）負責人米格爾·斯基亞里表示，阿根廷的出口規模要小得多，因此不太可能成為中國潛在關稅的目標。但阿根廷政府回應稱正「高度關注」事態發展。美國肉類出口協會表示，他們已經注意到了中方已啟動調查，並將密切關注調查進展。

而據報導，巧合的是，今年10月，巴西剛對中國光纖、電纜及鋼、鐵等產品加徵關稅，巴西官員所持理由也是「進口大幅增加，損害了國內生產」。巴西外交部表示，關稅並未針對特定國家。

巴西 關稅

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