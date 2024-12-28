我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

全球最大無人機航母／中「四川艦」下水 改變海洋軍事模式

中國新聞組／北京28日電
中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，27日在上海舉行。 （新華社）
中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，27日在上海舉行。 （新華社）

中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」27日下水，引發外媒關注。「四川艦」到底有多牛？軍事專家認為，「四川艦」雙艦島、電磁彈射等技術，實現海空作戰新高度，且其在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。有分析稱，「四川艦」這艘全球最大無人機航母入列解放軍，不僅衝著美國而來，更是中國維護海外利益的鐵拳。

影音來源：YouTube

央視新聞引述軍事專家杜文龍分析指出，在登陸方式方面，之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，有了兩棲攻擊艦，特別是以076、075為主的作戰編隊，可形成直升機、無人機、艦載機一併甲板上起飛並對目標進行高精度打擊的立體登陸，且登陸速度會明顯提高，發起攻擊的位置也會進一步遠離對方海岸，讓對方無法對自己構成影響。

杜文龍表示，「四川艦」設置的雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔等技術，將會把海空作戰能力發揮到新的高度，打擊範圍和打擊效果將會明顯提升。相較於此前中國已設計製造的075型兩棲攻擊艦，「四川艦」首先艦載機數量和型號會明顯增加，且可攜帶更多的重型裝備，像氣墊登陸艇，可在更遠的地點完成兩棲作戰任務。

另據大公報報導，076型兩棲攻擊艦的先進性能、完備武器系統，有效支撐海陸空作戰，將對海軍整體作戰模式和體系都產生重要撬動，成為捍衛統一、經略海洋、維護海外利益的鐵拳。

076型「兩攻」在立項之初，定位是「有一定兩棲攻擊能力的大型平甲板無人機母艦」。顯而易見，其功能絕不局限在兩棲攻擊。當前的中國，維護海洋權益和海外利益的挑戰愈來愈多。076型與075型的重大區別就在於具備遠洋行動能力，可以像航母一樣，前出遠海，甚至部署前沿熱點地帶。

076型艦強大的無人機陣容，角色也將更加多元。比如，為航母艦載機提供忠誠僚機，指揮控制包括小型無人機、無人艇在內的立體化無人作戰集群，打造電子戰平台，為遠程反艦巡航導彈提供目標數據指引等。從這些意義上說，四川艦完全稱得上是一型劃時代的裝備。

鳳凰網分析指出，解放軍「四川艦」橫空出世，完全改變了傳統準航母的戰鬥模式，也改變了中國海洋軍事模式。有分析認為，隨著「四川艦」的下水，「武統」的條件已經成熟了。現在，「四川艦」這艘全球最大的無人機航母，就擺在美國人的眼前。「短時間內釋放大量作戰單位」意味著什麼，美軍想必非常清楚。

中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，27日在上海舉行。 （...
中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，27日在上海舉行。 （新華社）
076型兩棲攻擊艦3大特點 資料來源：環球時報
076型兩棲攻擊艦3大特點 資料來源：環球時報

無人機 解放軍

上一則

力推低空經濟 中國發改委成立低空經濟發展司

下一則

廣西山羊遭「非法灌食」殘忍增重 商人稱：肚子太空不划算

延伸閱讀

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落
亞塞拜然航空失事班機為何被迫改道？俄官員歸咎烏無人機與濃霧

亞塞拜然航空失事班機為何被迫改道？俄官員歸咎烏無人機與濃霧
解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機

解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水 命名四川艦可搭載戰機
亞塞拜然客機墜毀／機身破大洞 傳俄誤認烏無人機擊落

亞塞拜然客機墜毀／機身破大洞 傳俄誤認烏無人機擊落

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
一項調查顯示，中國1990年至1994年出生的男性中，高達22.3%曾有過「收費性行為」；圖為示意圖。（中新社）

「收費上床」比率 中國知名大學調查跌破眼鏡：男高於女

2024-12-22 06:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年