全球最大無人機航母／中「四川艦」下水 改變海洋軍事模式

中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式，27日在上海舉行。 （新華社）

中國自主研製建造的076兩棲攻擊艦首艦「四川艦」27日下水，引發外媒關注。「四川艦」到底有多牛？軍事專家認為，「四川艦」雙艦島、電磁彈射等技術，實現海空作戰新高度，且其在近海可領銜奪島，遠洋能輔佐航母，改變了海洋軍事模式。有分析稱，「四川艦」這艘全球最大無人機 航母入列解放軍 ，不僅衝著美國而來，更是中國維護海外利益的鐵拳。

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央視新聞引述軍事專家杜文龍分析指出，在登陸方式方面，之前都是通過坦克，包括其它渡海裝備向灘頭衝擊，有了兩棲攻擊艦，特別是以076、075為主的作戰編隊，可形成直升機、無人機、艦載機一併甲板上起飛並對目標進行高精度打擊的立體登陸，且登陸速度會明顯提高，發起攻擊的位置也會進一步遠離對方海岸，讓對方無法對自己構成影響。

杜文龍表示，「四川艦」設置的雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔等技術，將會把海空作戰能力發揮到新的高度，打擊範圍和打擊效果將會明顯提升。相較於此前中國已設計製造的075型兩棲攻擊艦，「四川艦」首先艦載機數量和型號會明顯增加，且可攜帶更多的重型裝備，像氣墊登陸艇，可在更遠的地點完成兩棲作戰任務。

另據大公報報導，076型兩棲攻擊艦的先進性能、完備武器系統，有效支撐海陸空作戰，將對海軍整體作戰模式和體系都產生重要撬動，成為捍衛統一、經略海洋、維護海外利益的鐵拳。

076型「兩攻」在立項之初，定位是「有一定兩棲攻擊能力的大型平甲板無人機母艦」。顯而易見，其功能絕不局限在兩棲攻擊。當前的中國，維護海洋權益和海外利益的挑戰愈來愈多。076型與075型的重大區別就在於具備遠洋行動能力，可以像航母一樣，前出遠海，甚至部署前沿熱點地帶。

076型艦強大的無人機陣容，角色也將更加多元。比如，為航母艦載機提供忠誠僚機，指揮控制包括小型無人機、無人艇在內的立體化無人作戰集群，打造電子戰平台，為遠程反艦巡航導彈提供目標數據指引等。從這些意義上說，四川艦完全稱得上是一型劃時代的裝備。

鳳凰網分析指出，解放軍「四川艦」橫空出世，完全改變了傳統準航母的戰鬥模式，也改變了中國海洋軍事模式。有分析認為，隨著「四川艦」的下水，「武統」的條件已經成熟了。現在，「四川艦」這艘全球最大的無人機航母，就擺在美國人的眼前。「短時間內釋放大量作戰單位」意味著什麼，美軍想必非常清楚。