中國發展AI模型「幾個月就搞定」 美專家驚呆了

中國因為美國的制裁措施在購買先進晶片 方面受限，不過美媒引述美國AI 專家指出，中國的AI新創公司追趕美國領先的人工智慧模型仍是速度極快，已超出許多業內人士的預期，中國「在幾個月內就搞定了，我的許多同事對此感到驚訝」，這些公司推出的AI模型進展「令人印象深刻」。報導認為，這顯示中國開發者們已經找到了變通途徑，正快速追趕美國同行。

據華爾街日報報導，有跡象表明，中國初創企業追趕美國領先的AI模型的速度要比業內許多人預期的更快。以中國最成功的避險基金經理人之一投資的新創公司DeepSeek為例，該公司於11月發布其最新大型語言模型的預覽版，該公司稱這款大型語言模型能力與OpenAI 名為o1的推理模型相比毫不遜色。

近幾周，其他中國公司也作出了類似的表態。由中國互聯網巨頭阿里巴巴和騰訊支持的初創公司月之暗面表示，該公司開發了一種專門研究數學的模型，其能力接近「o1」；阿里巴巴也表示，自己的一個實驗性研究模型在數學方面優於o1模型的預覽版。

報導指出，這些公司尚未發表描述其模型的論文，但一些美國專家對這些模型印象深刻。OpenAI前研究員、現任AI企業家創業者安德魯·卡爾（Andrew Carr）表示，「中國正在加速迎頭趕上」，試圖複製OpenAI推理模型的DeepSeek研究人員「在幾個月內就搞定了」，他坦言「我的許多同事對此感到驚訝」。

其中一項用於比較的測試是美國數學邀請賽（AIME）。月之暗面創始人楊植麟曾表示，該公司模型在AIME測試中勝過了OpenAI的模型。但華爾街日報利用今年AIME的15道題進行的一項實驗則發現，OpenAI的「o1」預覽版模型得出答案的速度比DeepSeek、月之暗面和阿里巴巴的實驗模型更快。

報導指出，自2022年以來，中國AI開發者面臨美國對其獲得全球最先進製程AI晶片的限制，但開發者們已經找到了變通途徑。

「中國繞過出口管制的一種方式將是：利用其能夠獲得的硬件，構建極其優秀的軟件和硬件訓練體系」，AI初創公司Anthropic的聯合創始人Jack Clark在他的博客中寫道，他指的是DeepSeek的集群。他並指「『中國製造』將成為AI模型領域的一股潮流，就像電動汽車、無人機和其他技術一樣」。

報導稱，許多中國AI開發者已經找到了途徑去獲得受限的輝達晶片，包括通過與中間商交易以及利用海外數據中心。儘管如此，據中國企業高管稱，缺乏尖端晶片對中國初創公司來說是痛苦的，而且這種差距還可能擴大。