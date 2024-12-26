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中國探索北極資源 科考船「探索三號」核心技術國產化

記者陳湘瑾／即時報導
中國自主設計建造的深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」，26日在廣州南沙正式交付啟航。（圖／取自央視）
中國自主設計建造的深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」，26日在廣州南沙正式交付啟航。（圖／取自央視）

中國自主設計建造的深遠海多功能科學考察及文物考古船「探索三號」，26日在廣州南沙正式交付啟航。探索三號的動力控制、動力定位控制系統及機艙和駕駛台綜合控制系統均為中國國產化，實現關鍵核心技術的自主可控。

央視報導，「探索三號」是中國首艘具有覆蓋全球深遠海探測並具備冰區載人深潛支持能力的綜合科考船，首次完成了全系列極地作業科考操控設備及中國國內最大水密科考月池系統裝備、冰區深海聲學探測、通訊及定位裝備，船舶動力定位系統等國產化技術的攻關和搭載。

由於探索三號為破冰船，具有艏艉1.2米的雙向破冰能力，作業水域由敞水水域擴展到極區水域。「探索三號」船設置了6公尺×4.8公尺的大開口尺寸月池，可在浮冰及惡劣海況下進行科考作業，提升了高海況下科考作業的適應性。

中國近年積極探索北極戰略資源，中國2018年發表《北極政策白皮書》，自稱為「近北極國家」，其戰略主要針對氣候變遷、環境、科學研究、航道利用、資源探勘與開發、安全、國際治理等議題制定政策。雖然中國駐美大使館曾告訴外媒，中國無意也不會利用北極問題來推動其地緣政治利益。但也有中國學者提出，中國和俄羅斯在北極的合作，將在兩國的聯合海上努力中發揮越來越重要的作用。中俄北極與海洋合作有助於抗衡美國的「海洋霸權」。

美國之音報導，中俄在北極的軍事活動越來越密切。中俄海警今年10月在北極執行第一次海上聯合巡邏。今年7月共有四架中俄戰略轟炸機飛越楚科奇海與白令海，此為雙方軍用機首度由俄羅斯北部的同一座空軍基地起飛執行任務。美國首任北極事務特使斯弗拉加（Mike Sfraga）在今年11月指出，莫斯科和北京在北極地區進行「頻繁而且複雜」的軍事合作，並認為此一現象發出「令人擔憂的訊號」。

俄羅斯 氣候變遷 大使館

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