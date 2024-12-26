反制電動車關稅態度轉向？中國延長歐盟白蘭地反傾銷調查

中國對歐盟進口的白蘭地實施臨時反傾銷措施。(中新社)

中國商務部 昨宣布因「情況複雜」對原產於歐盟 的白蘭地展開的反傾銷調查延長至明年4月5日。美媒認為，歐盟對中國電動車 徵收反補貼關稅後，中國即啟動歐盟白蘭地反傾銷調查報復，如今卻以「情況複雜」將這項報復措施推遲到美國下屆總統川普上任後，迅速強硬的姿態似轉向，疑考量川普對華政策不確定性，國內經濟不穩，此時若和歐盟硬碰硬恐使經濟頹勢雪上加霜。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導，中國商務部昨表示，將對原產於歐盟的白蘭地展開的反傾銷調查延長約三個月。這是持續一年多的歐中電動車關稅大戰的最新發展。商務部在一份簡短聲明中表示，這項調查始於今年1月5日，預計一年內完成，但由於調查的「複雜性」，調查將延長至明年4月5日。聲明沒有提供延期的具體原因。

商務部官網的公告說，據相關條例，反傾銷調查應自立案調查決定公告之日起12個月內結束，特殊情況下可延長，但延長期不得超過六個月。今年10月，商務部表示，調查的初步結果顯示，歐盟白蘭地傾銷可能對中國白蘭地產業造成損害，因此決定對歐盟白蘭地進口實施臨時措施。路透說，中方的這個決定影響到法國知名品牌軒尼詩和人頭馬等。

外界普遍認為中方此次調查是針對法國支持歐盟決定向中國電動車加徵進口關稅而採取的報復行動。法國總統馬克宏先前公開表示，中方的做法是「純粹的報復」。同時，中國針對歐盟多項產品啟動報復性調查，包括乳製品、豬肉產品、化學產品。

報導認為，中方一連串的舉動，無疑凸顯了北京貿易反制姿態的強硬。但目前卻又出現「本案情況複雜」的狀況，外界注意到，商務部宣布的上述延後調查日期，恰逢美國當選總統川普明年初就職之後。在美中貿易關係日趨不確定之際，中國經濟本身更面臨房市、債務、就業等多重挑戰，而加劇與歐盟的貿易摩擦似乎無疑於雪上加霜。

據歐盟委員會有關電動汽車反補貼案終裁草案，原產於中國的電動汽車在歐洲市場被徵收17.4%到37.6%不等的反補貼關稅，此舉導致中國汽車製造商在歐市場份額快速下滑。比利時通信社日前援引相關數據顯示，11月份中國電動車占歐洲銷售市場份額降至8個月以來最低水平。