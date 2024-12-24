拖27年的中吉烏鐵路本周開工 將成赴中亞最短陸上通道

吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」終於將在12月27日開工建設。圖為中吉烏鐵路建設前，三國已開通聯運路線。（取材自光明日報）

中國近年加強與中亞國家互聯互通，吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」將在12月27日開工建設。這條全長約523公里的鐵路對中國相當重要，將成為中國與中亞國家的最短陸上通道，並可發展成歐亞最短貨運路線，具戰略意義。

觀察者網報導，吉爾吉斯與中吉烏鐵路公司投資 協議簽字儀式20日在吉爾吉斯總統府舉行，吉爾吉斯交通部長西爾加巴耶夫和中吉烏鐵路有限責任公司代表共同簽署該文件。吉爾吉斯副總理托羅巴耶夫指出，這天對中吉烏三國來說具有歷史意義，標誌著這項具有區域和國際重要性的大型基礎設施項目正式進入實施階段。

賈帕洛夫表示，幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路計畫終於要開花結果；中吉烏鐵路將成為連接東西方的戰略橋梁，為貿易、旅遊和工業帶來新機遇。

據報導，中吉烏鐵路一旦完工，中國可能將鐵路延伸至土庫曼、伊朗 、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是中國通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯 的中歐班列路線相比，縮短900公里，運輸時間節省7至8天。

環球時報指出，為實施此鐵路項目，中吉烏三國成立了合資公司，中國持有51%股份，吉爾吉斯和烏茲別克合計持有49%股份。吉國境內段建設總工期6年，預計2030年完工。