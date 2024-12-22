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上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上

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上海地鐵鐵軌遭掉落吊臂砸中 後方列車煞車不及撞上

中國新聞組／即時報導
上海地鐵11號線列車22日上午撞上入侵軌道的吊臂後，列車車頭嚴重受損，所幸並無人員傷亡消息傳出。（取材自微博）
上海地鐵11號線列車22日上午撞上入侵軌道的吊臂後，列車車頭嚴重受損，所幸並無人員傷亡消息傳出。（取材自微博）

22日上午，上海一座施工中塔吊吊臂突然掉落砸中地鐵軌道，遭一輛行駛中的地鐵11號線列車撞上。事發列車上的乘客表示，當時的撞擊感很強烈，有種車廂要脫軌的感覺。網上流傳的影片和相片顯示，這列地鐵列車的車頭嚴重受損，車廂玻璃碎裂一地。不過上海地鐵表示，現場無人員受傷。

據上海新民晚報、湖北日報旗下新媒體《極目新聞》等媒體報導，這起事故於22日上午7時56分許，發生在上海地鐵11號線陳翔公路往馬陸地鐵站方向，距陳翔公路站約200公尺。當時一座施工中的吊臂突然倒在地面上的地鐵軌道上，隨後被一輛地鐵11號線列車撞上。

網上另一則影片顯示，事故地鐵列車車廂玻璃破損，地上滿是碎玻璃。影片發布者表示，他事發時就在這輛列車，撞上塔吊的瞬間撞擊感很強烈，甚至感覺車廂要脫軌了。地鐵駕駛員第一反應是急煞車，所有的乘客都因慣性向前傾倒。在救援人員抵達後打開列車車門，乘客才步行到了最近的陳翔公路站。

另一名乘客說，他正好搭乘事故列車後面那列車。事發後他們在車上被困了50分鐘，因為列車停電了，車上很冷。車門打開後，工作人員引導乘客沿著地鐵線路步行到陳翔公路站，因道路很窄，只能一個人通過，他走了20分鐘才到陳翔公路站。

他在經過事發現場時，看到應該是塔吊撞壞了地鐵軌道，發生撞擊的那段地鐵軌道，像斷橋一樣，少了一截。

事故發生後，上海地鐵於8時左右發布消息稱：「11號線因外部設備侵入線路，馬陸至武威路區段列車限速運行，發車班次間隔延長，請受影響的乘客及時調整出行路徑，以免耽誤行程。」

上海地鐵隨後又發文稱：「由於外部塔吊施工侵入線路，造成11號線線路設施和列車受損，目前正在處置中。由於現場情況複雜，搶修時間預計較長，武威路至嘉定方向的乘客請不要乘坐11號線，請改乘地面交通。武威路往市區方向可乘坐11號線。」

2023年5月10日，台中捷運也曾發生塔吊撞擊事故。當時台中捷運綠線豐樂公園站南側路段，興富發建設建案工程的塔吊吊臂因施工不當自31樓高處墜落，砸中台中捷運綠線軌道，事故共造成1人不幸死亡、10人受傷。

從乘客拍攝的相片可以看到，事故列車內一片狼藉。（取材自新民晚報）
從乘客拍攝的相片可以看到，事故列車內一片狼藉。（取材自新民晚報）
上海地鐵11號線列車撞上掉落在軌道上的塔吊後，車廂玻璃碎裂。（取材自新民晚報）
上海地鐵11號線列車撞上掉落在軌道上的塔吊後，車廂玻璃碎裂。（取材自新民晚報）

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