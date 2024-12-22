前谷歌CEO預言：AI史詩級鬥爭 中最終會擊敗美國

施密特日前接受華盛頓郵報採訪，預言中美間的AI鬥爭，最終將由中國勝出。（取材自觀察者網）

谷歌前CEO施密特（Eric Schmidt）近日在接受美媒專訪時感慨指出，美國和中國在人工智能 （AI）領域正開展「史詩般的鬥爭」（epic fight），儘管美國一直試圖拖慢中國的發展腳步，「但不是非常成功」，令人震驚的是，中國反而推出了能夠匹敵美國最好產品的人工智能模型。施密特並預言，「我有充分的理由相信，中國最終會贏得這場史詩般的競爭」。

據觀察者網報導，當地時間12月20日，美國「華盛頓郵報」發表了對施密特的專訪視頻。施密特在專訪中談及中美在AI等領域競爭時指出，中美兩國都有發展人工智能的資源、人才和意願，這場堪稱「史詩般的競爭」將產生深遠影響，可能會帶來新的科學發現、經濟效益，甚至戰略軍事優勢。

「在美國，我們一直試圖拖慢中國的步伐。這有一定的效果，但不是非常成功。中國正在加倍努力。他們最近推出了與美國最好的產品類似的（人工智能）模型，令人震驚。」施密特表示。

施密特認為，在人工智能創新方面，美國仍然處於全球領先地位。美國的人工智能模型，特別是生成式人工智能，已成為中國公司追趕的基準。而中國遇到的問題是缺乏硬件，「但在我們看來，中國確實找到了繞過這些制裁的方法」，「他們也學會了如何用更少的晶片 做事，這都是他們自己的功勞，向人們展示了他們是多麼優秀的工程師」。

盡管認為美國仍然是人工智能創新的全球領導者，但施密特承認，中國的製造業實力毋庸置疑，「看看他們在電池領域占據的主導地位吧，還有太陽能和汽車」，「中國能夠把人工智能技術應用到現實世界中，這是我們只能夢想的事情」。

他表示，「中國擁有很大的能量」，更專注於勝利，更傾向於集中領導，而且對於人類數據、醫療數據等等不會特別設限，願意在沒有特定目標的情況下投入巨資。

「我認為有充分的理由相信，即使我們贏得了比賽的第一部分，中國最終也會贏得比賽，因為他們能夠在批量生產中更快地應用這種技術。」施密特說。

施密特指出，美國面臨著供應鏈等方面帶來的挑戰。雖然美國在半導體設計方面處於領先地位，但依賴於與中國製造業交織在一起的全球供應鏈。「基本上所有製造半導體所需的部件都是中國製造的。我不是說晶片本身，而是說膠水和載體等等零部件。」他補充說，如果存在與中國爆發衝突的可能，建立單獨的供應鏈將是至關重要的。