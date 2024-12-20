美代表嗆中卻「朝韓不分‍」 安理會上…耿爽憋不住笑了

美國代表說完，耿爽憋不住笑了。（取材自「長安街知事」微信公眾號）

聯合國 安理會19日針對朝鮮半島局勢舉辦公開會，美國代表指控中國一直為俄羅斯的違法行為提供政治掩護，並給北韓 壯膽，和中國常駐聯合國副代表耿爽 展開唇槍舌戰，而美國代表一度口誤將北韓（DPRK）講成南韓（ROK），讓耿爽當場憋不住笑了。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」報導，耿爽在聯合國安理會上闡述中國在朝鮮半島問題上的政策和立場，強調個別國家不斷操弄局勢，藉機加速推進印太戰略；他強調，烏克蘭問題與朝鮮半島性質完全不同，將兩者掛鉤只會讓問題更加複雜難解，以擔憂歐洲及亞太安全推動北約越界擴權，中方堅決反對。

美國代表隨後發言，稱「中國一直為俄羅斯的違法行為提供政治掩護，給朝鮮壯膽，使其敢繼續發射彈道導彈以及進行其他危險的挑釁行為」，之後與耿爽展開你來我往的辯論。

耿爽強調，中國在烏克蘭及朝鮮半島問題上一直努力奔走，為和平疾呼，點名「希望美方能夠切實為推動這些問題的最終解決發揮積極的作用」；美國代表回應時稱：「我不會直接回應，因為現在擺在我們面前的問題是，中國是否一直在支持俄羅斯的行動，是否一直在保護南韓（ROK）……」 美國代表抹黑中國卻朝韓不分。（視頻截圖）

一聽到美國代表口誤，將北韓（DPRK）講成南韓（ROK），耿爽忍不住笑了出來。

據了解，耿爽近日就曾當場駁斥美國常駐聯合國代表對中國的指責，並敦促美國和國際社會一起，為早日停火止戰、實現政治解決作出切實努力。耿爽還提醒美國代表，當前圍繞在烏克蘭問題的形勢正在發生變化，「美國代表團的發言稿也應該改一改了」。