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人民幣再超日圓 奪回全球第4大支付貨幣

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人民幣再超日圓 奪回全球第4大支付貨幣

記者陳政錄／即時報導
SWIFT最新數據顯示，人民幣在全球支付中的份額再次超過日元，奪回全球第四大常用支付貨幣的地位。(路透)
SWIFT最新數據顯示，人民幣在全球支付中的份額再次超過日元，奪回全球第四大常用支付貨幣的地位。(路透)

據SWIFT（全球銀行金融電信協會）最新數據顯示，人民幣在全球支付中的份額再次超過日元，奪回全球第四大常用支付貨幣的地位。

鳳凰網財經報導，去年11月，人民幣在全球支付的份額首次突破日元，成為全球第四大支付貨幣，但今年9月，日圓曾一度在SWIFT結算中重回第四位。

不過，據最新數據顯示，進入11月，人民幣的全球支付份額再次上升，達到3.89%，較上月增長了近1個百分點，使得人民幣奪回全球第四大支付貨幣的位置。

與此同時，11月，日圓的全球支付占比下降了0.5個百分點，至3.44%；美元增加了0.6個百分點，達到47.68%，創下8月以來的新高；歐元下降了0.6個百分點，目前占比為22.29%。

近年來，中國積極推進人民幣的國際化，據中國人民銀行（中國央行）上月發布的「2024年人民幣國際化報告」指出，將穩妥有序推動中國金融市場高水平對外開放，提高人民幣金融資產的流動性，豐富風險對沖工具，更好滿足全球投資人人民幣資產配置和風險管理需求；同時，鼓勵和支持符合條件的境外機構在境內發行熊貓債。

報告也稱，要用好貨幣互換、人民幣清算安排等機制，為離岸市場提供穩定的人民幣流動性；完善境外主權債券發行長效機制，增加人民幣安全資產供給。報告提出，穩慎扎實推進人民幣國際化，進一步便利經營主體在對外貿易投資中使用人民幣，進一步完善企業境外放款本外幣一體化管理。

貨幣 投資 央行

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