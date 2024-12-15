中間諜是他？楊騰波親近英這位王子 居「關係樹」頂端

楊騰波參加第十五屆世界華商大會。（取材自中國網）

英國安德魯王子的一名中國親信和商業夥伴遭揭露為中國共產黨黨員、為中共 中央統戰部工作，去年被英國政府基於國家安全考量禁止入境後，近日向移民法庭提出上訴。據自由亞洲電台報導，這名在法庭代號「H6」的中國商人，應是曾擔任約克公爵商業顧問的漢普頓國際集團董事楊騰波，他不僅與安德魯王子關係親近，似乎還與英國社會的高層有聯繫。

據中央社引述泰晤士報、每日電訊報等英國媒體報導，這名50歲的中國商人是封號為約克公爵的安德魯王子的商業顧問，並獲授權代表王子在中國物色投資夥伴。不過，英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）發現，H6為中共統戰部工作，去年7月，英國政府基於國家安全對H6下禁入令。

據移民法庭在祕密聽審後釋出的裁決書，安德魯王子曾授權H6成立「歐亞基金」，以接觸在中國的潛在投資客和商業夥伴。H6的手機內有一封2021年安德魯王子高階幕僚罕布什爾寫給H6的信，稱H6占據王子與各界人士「關係樹」最頂端。H6也是非營利組織「48家集團俱樂部」榮譽會員，這個組織被視為中國影響英國決策圈的媒介。H6則否認與中共或統戰部有關。

據自由亞洲電台報導，根據相關判決及公開來源情報收集的證據，可以確認H6是諮詢公司漢普頓國際集團的董事楊騰波。不過目前為止，楊騰波及漢普頓國際集團未回應此事。

報導指出，楊騰波經常公開呼應統戰部的觀點。2022年，有人拍到他在北京參加中國人民政治協商會議，還在接受官媒「中國日報」採訪時讚揚了中國的「一帶一路」倡議；此前在2019年他接受「歐洲日報」採訪時介紹了自己的經歷。「歐洲日報」是一家在法國註冊的中國媒體，據廣泛報導，該媒體是一個統戰組織。

楊騰波並在採訪中透露，「2017年，通過一個非常意外的機會，一位王子委託我們將這個項目帶到中國。」「王子」似乎是指安德魯王子，而這個項目似乎是王子發起的Pitch@Palace計畫，旨在將尋求資金的企業家與富有的投資者聯繫起來。當被問及與王子和高層人士交朋友有什麼不同時，楊回答說：「信任是最重要的」。

安德魯王子辦公室周五晚間發表聲明，堅稱他已根據英國政府的建議「停止與這名涉嫌中國間諜的所有聯繫」。他說，「從未與楊討論過任何敏感問題」，並補充說他「無法就與國家安全有關的問題發表進一步評論」。

除了安德魯王子，楊似乎還與英國社會的高層有聯繫。央視播出的楊騰波簡介中，有一張他的辦公桌的照片，上面放著一張他與前首相德蕾莎·梅伊的合影，還有一張他與前首相大衛·卡麥隆的合影。