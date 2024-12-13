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習近平見統一俄羅斯黨主席 加強中俄戰略對接

記者陳政錄／綜合報導
習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。（取材自央視）
習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。（取材自央視）

近期國際局勢波折，中國國家主席習近平12日在北京會見來訪的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平說，中方願和俄方加強發展戰略對接，挖掘兩國合作內生動力，不斷造福兩國和兩國人民。

據央視報導，習近平表示，中俄要密切在聯合國、金磚合作機制、上海合作組織等多邊框架內的溝通和協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，共同維護全球戰略穩定和國際公平正義。

梅德韋傑夫回應，中國有句成語「同聲相應、同氣相求」，他認為這句話很好地詮釋了兩國之間所結成的良好關係。

中俄關係密切，從普亭在出席國際人工智能會議時的一句話也可窺見端倪。觀察者網報導，俄羅斯總統普亭在參觀俄羅斯儲蓄銀行（Sber）開發的AI模型GigaChat時，向AI點了道「北京烤鴨」。據俄新社報導，今年5月普亭訪華期間，曾在與哈爾濱工業大學學生交流中調侃自己在中方招待宴上品嘗了北京烤鴨，好吃到他「沒忍住又吃了第二塊」。

而中俄兩強快速擴增軍備，也引發北約緊張。北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日在一場演說中指出，中俄快速擴增軍備「非常危險」，他認為歐洲國防產業太慢、太小、太分散，呼籲民眾促使退休基金投資國防企業。

俄羅斯 普亭 習近平

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