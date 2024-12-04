美第3波制裁／中4產業協會：美晶片不再安全 中企謹慎採購

美專家稱，美國新的制裁可能損害中國打造世界級國內晶片製造業的努力。圖為示意圖。（路透）

美國拜登 政府對中國半導體行業祭出第三波制裁後，中國互聯網協會、中國半導體行業協會、中國汽車工業協會和中國通信企業協會3日同步發聲，稱美國晶片 不再安全可靠，籲中企要謹慎採購。專家分析，美對中半導體新一波制裁可能會真正損害中國打造世界級國內晶片製造業的努力。

四大產業協會表示，美國這種將國家安全概念泛化，並濫用出口管制手段對中國進行無端封鎖和打壓的做法，已經動搖業界對美國晶片產品的信任和信心，並嚴重影響美晶片產品穩定供應。

中國通信企業協會更批評美國作為是赤裸裸的經濟和科技霸凌，損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益，並譴責美國嚴重破壞國際貿易規則，給中國信息通信行業的產業鏈、供應鏈 安全穩定帶來實質性損害。

中國半導體行業協會指出，在全球經濟一體化的今日，美國的單邊主義行為不僅損害了中美兩國企業的利益，也極大增加了全球半導體供應鏈成本。美國晶片產品不再安全、不再可靠，呼籲中國境內企業主動採取應對措施，審慎選擇採購美國晶片，尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作，並積極使用內外資企業在中國生產製造的晶片。

美國之音報導，針對美國新一波半導體制裁，美國信息技術與創新基金會全球創新政策副總裁埃澤爾（StephenEzell）表示，製造半導體「可能是人類從事的最複雜的工程任務」，而僅僅建造製造它們的機器就需要大量投入，美國可以對其中許多進行有效限制。他認為，新的制裁可能會真正損害中國打造世界級國內晶片製造業的努力。

埃澤爾指出，「這些工具…實際依賴於數以萬計的投入和元件，許多是由世界各地的專業供應商提供的」、「如果中國工具製造商無法隨時接觸這些，重建完全本土化的供應鏈就會更加困難和昂貴」。他強調，美國與其他主要半導體製造和設備製造國共同對中國制定類似的政策很重要。

另外，彭博引述知情人士報導，中國預計11日舉行為期兩天的中央經濟工作會議，以制定2025年經濟目標和刺激計畫。儘管美國候任總統川普重返白宮可能引爆新的關稅戰，衝擊雙邊貿易，外界仍對中國領導層將明年經濟成長目標設定約5%水準抱有很高預期。

報導指出，按照慣例，包括中國國家主席習近平和金融監管部門高層將會出席中央經濟工作會議，投資者亦將密切關注中國明年的貨幣、財政和產業政策部署。北京當局可能不會在會議開始時就公布會議內容，而是透過發布會議公報向公眾說明。