北京兩手策略去美化？一邊掐英特爾、超微咽喉 一邊喊合作

中國商務部部長王文濤24日會見美國AMD半導體公司董事會主席兼首席執行官蘇姿丰。（取材自北京日報）

英國金融時報報導，北京正加強科技國產化，已發布更嚴格政府採購準則，逐漸在政府個人電腦（PC）與伺服器汰除英特爾（Intel）和超微（AMD）的微處理器晶片 ，並減少採購微軟的Windows作業系統與外國製的資料庫軟體，同時也在國營企業內部推動在地化。不過，中國商務部 部長王文濤24日會見AMD首席執行官蘇姿丰表示，「半導體產業的發展需要全球合作。希望美方與中方共同努力」，被疑兩手策略。

本報系聯合報引述報導指出，中國財政部 和工信部去年12月26日公布新準則後，官員今年已開始遵循最新的PC、筆記型電腦及伺服器準則，命令鄉鎮層級以上的政府部會和黨務機關在採購時，須納入購買「安全且可信」處理器與作業系統的標準。根據中國信息安全測評中心發表首份「安全且可信」處理器與作業系統的清單，清一色都是中國企業。

最新的政府採購規範為中國以國產技術替代外國科技的最重大舉措，勢必將衝擊經營中國市場的美國企業，首批受影響者將是全球主要PC處理器製造商英特爾和超微。微軟和英特爾都拒絕評論，超微、中國財政部、工信部及中國信息安全測評中心則尚未回應。

不過，英特爾或超微的處理器晶片要獲准的難度可能很高。中國信息安全測評中心的通知顯示，北京當局在評估時，生產商必須提交產品的完整研發文件與程式碼，評估的最高準則為在中國完成設計、開發及生產的程度。

知情人士透露，國營企業也被國務院國有資產監督管理委員會告知，須在2027年前完成過渡到國產科技供應商。國營企業去年起便已每季回報汰換資訊科技（IT）系統的進展，但仍允許保留一些外國技術。

省級與市級財政機關最近幾個月已針對新準則發出十幾份通知，希望確保遵循採購規範。

為紹興市採購電腦的一名人士說，他的同事別無選擇，只能習慣國產作業系統，「我們正在替換裝有外國晶片的老舊電腦」，「在這次採購後，基本上辦公室的每個人都將有一台國產電腦，安裝Windows系統的老舊電腦仍能在特定情況下使用」。

另據中國商務部指出，王文濤24日會見蘇姿丰就中美經貿關係、AMD在華發展等議題進行了交流。王文濤表示，中國積極參與國際合作，是全球半導體產業鏈供應鏈的穩定力量。「半導體產業的發展需要全球合作。希望美方與中方共同努力，為企業提供清晰的安全邊界和穩定的預期。」

蘇姿丰表示，中國是AMD公司全球戰略的重點之一。公司將繼續加大對華投入，攜手本地合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。