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美最新報告：沒有直接證據表明新冠源於武漢實驗室

中國新聞組／北京25日電
美國情報機構並未發現任何直接證據表明疫情源於中國武漢病毒研究所的事故。（路透）
美國情報機構並未發現任何直接證據表明疫情源於中國武漢病毒研究所的事故。（路透）

美國一份最新解密的報告指出，美國情報機構並未發現任何直接證據表明新冠疫情源於中國武漢病毒研究所（WIV）的事故。

路透報導，這份報告指出，情報機構仍不排除病毒來自實驗室的可能性，但還未能發現疫情起源。

報告提到：「中央情報局（CIA）和另一間機構仍無法確定新冠疫情的確切起源，因為兩種假說（源於自然或實驗室）都基於明顯假設，或面臨報告相互矛盾的挑戰。」

情報機構表示，雖然已對武漢病毒研究所的冠狀病毒進行「廣泛研究」，但尚未發現可能導致疫情爆發的特定事件的證據。

報告指出：「我們仍未看到任何跡象顯示武漢病毒研究所在疫情前的研究成果包含新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）或相近始祖病毒，也未看到任何直接證據表明疫情前曾發生可能導致新冠疫情、且涉及武漢病毒研究所人員的特定研究相關事件。」

自武漢市2019年底通報第一批COVID-19人類確診病例以來，疫情起源一直是美國激烈爭論的話題。

拜登總統今年3月簽署法案，將疫情起源相關資訊解密。他當時說，他認同國會的目標，也就是盡可能發布更多有關新冠起源的資訊。

華爾街日報2月一篇報導又加劇了這場爭論。報導提到，美國能源部對一份機密情報報告評估的「信心程度偏低」，而這份報告認為疫情最有可能是中國實驗室逸出造成；中國政府否認了這種說法。

聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）2月28日曾說，經過一段時間評估，聯邦調查局認為疫情起源「最有可能是（武漢市的）一起潛在實驗室事件」。中方則稱這種說法「毫無可信度」。

截至3月20日，有另外4個美國機構仍判斷新冠可能是自然傳播的結果，還有兩個機構未下定論。

疫情 武漢病毒研究所 拜登

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