英商會主席：中國對我們所有人都很關鍵 放聰明點

英國商會主席瑪莎·萊恩·福克斯（Martha Lane Fox）投書英國「泰晤士報」，表示英中需積極接觸。(取材自觀察者網)

英國商會主席、上議院議員瑪莎·萊恩·福克斯（Martha Lane Fox）11日投書英國「泰晤士報」，表示英中需積極接觸，英國企業負責人有必要花時間了解中國。「中國對我們所有人都很關鍵，所以放聰明點，不要錯過機會。」

觀察者網報導，文章提到，過去一段時間，摩根大通 、星巴克 、特斯拉 等巨企CEO接連到訪中國，「他們正試圖加強與對許多美國企業而言至關重要的市場的關係，尤其是在兩國緊張關係加劇之際。」

文章稱，儘管中美關係並非一帆風順，但這些商業之旅表明了這兩個全世界最大經濟體是多麼互相依賴，以及切斷更多關係會帶來怎樣的危險。

對於英國企業應如何看待與中國的業務？文章稱，中國擁有超過14億的人口，中產階級群體迅速壯大，是英國最重要的貿易機會之一。在福克斯看來，英國企業負責人都有必要了解中國形勢，並最大限度地抓住雙邊貿易的機會。

作為英國商會主席，福克斯表示，中國始終是其會員公司的前十大市場之一。她提到，中國英國商會正在與提供醫療產品和服務的企業合作，並支持可持續發展。在她看來，只要有了正確的專注點和決心，英國企業就有可能成為中國關鍵能源轉型的重要參與者。

文章稱，有數據表明，英中商業關係略顯謹慎，因為英國企業在對華業務還要考慮英國國家、企業安全以及供應鍊和資源管理等問題，但從交易量來看，英國和中國仍需要進行積極接觸，以形成一些急需的確定性和穩定性。文章認為，改善這種局面的唯一途徑就是通過直接的企業對企業和政府對政府接觸。