寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議

中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）

即將卸任的中國國務院 總理李克強 日前在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發社群平台推特 上網友的關注，認為是「意有所指」。

社群平台微博認證的談話主持人「李勇Leon」2日發文說，李克強與本屆國務院官員一起向國務院辦公廳全體人員800餘人合影告別。貼文配上的影片顯示，李克強在戶外向排排站的國務院同仁頻揮手致意。

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同樣的場合裡，另一段影片昨天在海外平台推特（Twitter）上開始熱傳，畫面中李克強站立並發表了一段講話。

其中一段，李克強說，今天陽光明媚，如沐春光，人們常說「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊」，接著肯定國務院同仁這些年辛苦、扎實的奉獻。

一些推特網友轉發這段影片時加上自己的評論：「在說誰？」、「寓意頗深」、「是說給某人聽的」等。

李克強昨天在14屆全國人大一次會議中作任內最後一次政府工作報告，待11日新任國務院總理出爐後，他的10年總理生涯就正式結束。

李克強被認為是改革開放以來最弱勢的總理，中國國家主席習近平上任10年以來，以往的「集體領導」變成「集權」。