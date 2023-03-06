我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糖尿病新藥問世 治療指南更新 建議醫師採新藥

特斯拉降價 Model S便宜5000元 Model X降1萬元

寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議

中央社／台北6日電
中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）
中國人大會議，李克強5日作政府工作報告。（新華社）

即將卸任的中國國務院總理李克強日前在向國務院辦公廳人員告別講話時提到「人在幹，天在看，蒼天有眼」，引發社群平台推特上網友的關注，認為是「意有所指」。

社群平台微博認證的談話主持人「李勇Leon」2日發文說，李克強與本屆國務院官員一起向國務院辦公廳全體人員800餘人合影告別。貼文配上的影片顯示，李克強在戶外向排排站的國務院同仁頻揮手致意。

來源：YouTube

同樣的場合裡，另一段影片昨天在海外平台推特（Twitter）上開始熱傳，畫面中李克強站立並發表了一段講話。

其中一段，李克強說，今天陽光明媚，如沐春光，人們常說「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊」，接著肯定國務院同仁這些年辛苦、扎實的奉獻。

一些推特網友轉發這段影片時加上自己的評論：「在說誰？」、「寓意頗深」、「是說給某人聽的」等。

李克強昨天在14屆全國人大一次會議中作任內最後一次政府工作報告，待11日新任國務院總理出爐後，他的10年總理生涯就正式結束。

李克強被認為是改革開放以來最弱勢的總理，中國國家主席習近平上任10年以來，以往的「集體領導」變成「集權」。

國務院 李克強 推特

上一則

美中經濟總量差距擴大？中官員：美去年高通膨拉大規模

延伸閱讀

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力
比預期的6%還低…李克強：中國今年GDP目標5%

比預期的6%還低…李克強：中國今年GDP目標5%
習進一步集權 加強黨指揮政

習進一步集權 加強黨指揮政
李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

李克強時代結束 「最弱勢總理」告別作只花1小時

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍

蒙市槍案首名遇害在停車場 兇嫌隔車窗開槍
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬