西班牙國家遺產遊客數破紀錄 馬德里王宮居冠

「馬德里王宮」的建築風格介於巴洛克與新古典主義之間，外表肅穆莊嚴，內部富麗堂皇，總吸引眾多遊客前來造訪。(中央社)

西班牙國家遺產局統計，2025年王室古蹟與園林的遊客數超過745萬人次，創下歷史新高；其中以「馬德里王宮」及「皇家收藏藝廊博物館」表現最亮眼，造訪人數分別比2024年成長超過10%。

西班牙國家遺產局（Patrimonio Nacional）是隸屬於西班牙政府部門的歷史文化機構，統一管理歸屬於「國家資產」的西班牙王室遺產，包括王室宮殿、皇家花園與林地、皇家修道院與教堂及王室的藝術收藏，任務在於保護並推廣國家遺產的歷史意義與文化價值。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導， 西班牙國家遺產局管轄下的王室古蹟與園林，2025年遊客數打破歷史紀錄，總造訪人數高達745萬人次，與2024年相比增加3.8%。

一年當中，又以春暖花開的4月最多人來訪，當月共接待79萬人次訪客。

在皇家宮殿與修道院等建築古蹟類別中，2025年以「馬德里王宮」（Palacio Real de Madrid）遊客高達176萬人次排名居冠，較2024年成長11.6%。

排名第2的「皇家收藏藝廊博物館」（Galería de las Colecciones Reales）毗鄰馬德里王宮，展出高達650件西班牙歷代君主豐富的藝術收藏和文化瑰寶，開放參觀至今，已躍升為西班牙文化旅遊重要景點，2025年共接待74萬人次訪客，較2024年增長12.5%。

「西班牙皇家收藏藝廊博物館」屬於王宮建築群的一部分，由西班牙國家遺產局負責管理，入口大門前有座觀景陽台，總吸引眾多遊客駐足拍照。(中央社)

位在馬德里近郊的美麗山城，名列聯合國 教科文組織（UNESCO）世界文化遺產的「埃斯科里亞爾修道院」（Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial），以45萬人次造訪數排名第3。

在皇家自然園林類別中，2025年最受遊客青睞的景點是阿蘭惠斯王宮（Palacio Real de Aranjuez）裡的王子花園（Jardín del Príncipe）與島嶼花園（Jardín de la Isla），遊客數達123萬人次。

其次是位在馬德里王宮後方的「摩爾人花園」（Campo del Moro），遊客數達68萬人次，此園擁有開闊的綠地，再加上遠處王宮景色加持，是馬德里人拍婚紗照的秘密據點。

除了王室古蹟盛況空前外，根據西班牙國家報（El País），西班牙各大博物館和美術館的參觀人數也激增，馬德里的「藝術金三角」—普拉多博物館（Museo Del Prado）、索菲亞王后國家藝術中心（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía）及提森-博內米薩博物館（Museo Thyssen-Bornemisza），2025年賣出的門票都比2024年多出5萬張以上。

其中，普拉多博物館連續第3年創下歷史新高，2025年共售出逾350萬張門票。

古蹟與博物館受到空前歡迎，帶來觀光 和旅遊產值，對西班牙來說是大好消息；但對當地和全球歷史藝術愛好者來說，這些文化景點人滿為患，影響參觀品質，或許可說是個壞消息。