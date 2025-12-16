丹布朗小說背景在布拉格 業者推觀光導覽 融入文學與神秘傳說

國際暢銷作家丹布朗的最新作品「The Secret of Secrets」，以捷克首都布拉格為故事舞台，引起全球書迷對布拉格的關注。布拉格也順勢推出以小說場景為主軸的導覽，結合歷史、宗教與神祕傳說，讓遊客從文學角度認識布拉格。(中央社)

丹布朗的小說向來擅長結合歷史、科學、宗教與懸疑驚悚元素，暢銷書包括「達文西密碼」、「天使與魔鬼」與「失落的符號」等，全球銷售量逾2.5億冊。他的最新小說「The Secret of Secrets」已於9月9日發行，故事從蘭登教授受邀前往布拉格，參加知名科學家凱薩琳主持的學術演講展開。

這本書促成布拉格推出「丹布朗主題導覽行程」，中央社記者受邀參加，隨導覽團走訪舊城廣場，並穿越蜿蜒小巷前往猶太 區，參觀卡夫卡雕像、平卡斯會堂與猶太墓園，2小時的導覽最後在查理大橋結束。參加者國籍多元，來自日本 、香港、澳洲 、荷蘭等國，顯示吸引全球遊客的興趣。

「丹布朗導覽團」的導覽員德沃斯卡（Dagmar Dvorská）表示，這條路線雖以丹布朗小說為引子，實際上著重於布拉格的文化底蘊與歷史，「我們希望旅客不只是追尋小說場景，而是真正理解這座城市為何能激發作家的靈感。」

德沃斯卡分享，丹布朗小說中出現的「黑天使酒吧」（Black Angel's Bar）為一亮點，相傳建築整修時曾在地下室發現裝有古老雞尾酒配方的木箱，酒吧如今依照丹布朗書中描述調製特色調酒，吸引大量書迷造訪。它的頂樓餐廳需事先預約，在小說出版後更是人氣高漲，目前一位難求。

談到布拉格最具代表性的地標，德沃斯卡強調天文鐘的真正意義往往被忽略。「多數遊客只為了看整點使徒表演，但那其實是18世紀才加上的元素。」天文鐘最早建於1410年，呈現天象運行，包括月相、星座與多重時間系統，而非單純顯示時刻。

她進一步解釋，天文鐘上的骷髏象徵「記住你終將死亡」，周圍人物則代表人類的7宗罪，頂端的金色公雞啼叫象徵時間循環，提醒人們時間並非只是線性流動。

德沃斯卡帶領遊客穿越老城狹窄巷弄，提到中世紀布拉格「有機生長」的城市結構，並介紹文藝復興與哥德式建築遺跡，如「兩隻金熊之屋」（The House at the Two Golden Bears）。她說：「即使沒有讀過小說，也能理解這座城市為何充滿魔幻與神祕氛圍。」

後半段的導覽行程延伸至猶太區，德沃斯卡介紹布拉格著名的傳說人物「魔像」（Golem），這個角色亦出現在丹布朗的書中。她說，魔像不只是小說人物，更是猶太文化中的重要象徵，歷史上僅有極少數人被允許進入老新會堂閣樓搜尋魔像遺跡。

此外，德沃斯卡提及世界上最大的手抄本「巨人聖經」（Codex Gigas），它的來源與內容至今仍充滿謎團，被視為歐洲最神祕的文獻之一。

一位日本遊客說，丹布朗在日本相當知名，她在參加導覽前已讀過他的多部作品，因此特地來布拉格追隨最新小說的情節。

現場一位澳洲遊客則分享，他的父親過去曾住在布拉格，因此他一直想親自走訪這座城市。他認為這場以丹布朗小說為主題的導覽，讓他能更深入了解布拉格的歷史與文化，整體體驗「新鮮且令人印象深刻」。