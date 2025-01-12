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日本民間氣象公司預測 東京櫻花3/21搶先開

中央社／東京12日綜合外電報導
日本民間氣象公司日前公布今年野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花；圖為去年2024東京4月櫻花盛開時的場景。(美聯社)
日本民間氣象公司日前公布今年野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花；圖為去年2024東京4月櫻花盛開時的場景。(美聯社)

日本民間氣象公司日前公布今年第1次染井吉野櫻開花預測，東京可能在3月21日搶先開花；但另一家氣象公司預測，今年率先開花地區可能是3月22日的高知、福岡及鹿兒島。

日本氣象新聞公司（Weathernews）日前公布今年第1次櫻花開花預測，東京染井吉野櫻將在3月21日開花，是全日本最早開花的地區；緊接著3月22日開花的地區是橫濱與高知。

根據預測，今年西日本及東日本地方大多數地區開花時間都跟往年差不多；而北日本地方會較往年來得早開花，預估北海道開花時間將提早一週左右。

至於知名賞櫻景點的預測開花時間，東京都上野恩賜公園、高知縣高知公園及熊本縣熊本城同為3月22日；京都府嵐山為3月28日；青森縣弘前公園為4月18日。

從開花日起算，各地將在5天到2週左右迎接盛開時期。

日本氣象株式會社日前也公布第1次櫻花開花及盛開預測，染井吉野櫻率先開花地區為3月22日的福岡，接著是3月24日的東京及名古屋。

目前預測各地開花時間可能跟往年差不多，從3月22日的高知、福岡及鹿兒島率先綻放後，關東甲信地方、東海地方及中國地方也將依序開花。

根據預測，東京3月24日開花後，將在3月31日盛開；大阪3月27日開花後，將在4月3日盛開；青森4月21日開花後，將在4月25日盛開；札幌5月1日開花後，將在5月5日左右盛開。

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