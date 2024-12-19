我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 判決出爐

特殊高中入學考試合同投票 華人家長到場支持

全球最大英熙娃娃現身高雄港 網友直說「恐怖」卻揪團朝聖

記者王勇超／高雄即時報導
工作人員昨天在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光。圖／讀者提供
工作人員昨天在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光。圖／讀者提供

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」第二季即將開播，從後天開始在高雄舉行為期16天的「1.2.3. 高雄人」造勢活動，昨天有人拍到工作人員高雄港碼頭幫影集中的英熙娃娃充氣，讓這個號稱全球最大的英熙娃娃提早曝光，網友說「晚上有點嚇人」、「會做惡夢」，但也開始揪人要一起來朝聖。

魷魚遊戲2即將開播並進行全球宣傳，近期啟動一系列全球行銷計畫，高雄也被選為全球宣傳城市之一，將從後天開始舉辦「1.2.3.高雄人」系列活動，除了萬人粉紅派對、無人機光雕秀，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群更有1座號稱全球最大的巨型英熙娃娃展出。

昨天活動主辦單位在高雄港17號碼頭進進行巨型英熙娃娃的充氣作業，原本乾扁的英熙娃娃在空氣灌入後逐漸膨脹，招牌的圓臉、兩條黑辮子逐漸出現，經過20分鐘後一座超大型的半身英熙娃娃就豎立起來。

遊戲影片中「一二三木頭人」的英熙娃娃，原本預計後天現身在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，昨天在碼頭邊的充氣作業，讓英熙娃娃提早現身，吸引許多路過民眾拍照。

臉書粉絲專頁「高雄點」也貼出工作人員用吊車架設英熙娃娃的照片，引起網友熱烈討論並揪團要來朝聖。有人說「是最近很熱門的魷魚遊戲」、「那裡可以玩123木頭人嗎」、「配個音樂 整個感覺都來了」。

由於這個巨大的英熙娃娃完美還原在劇中的詭異神情，網友說「晚上的時候真的挺嚇人的」、「會不會造成小孩的陰影啊，大人喜歡看，小孩沒得選擇」、「幸好不是農曆七月」，但也有人說「她本來就是走詭異路線的啊」。

英熙娃娃充氣前呈現乾扁模樣。圖／讀者提供
英熙娃娃充氣前呈現乾扁模樣。圖／讀者提供
隨著空氣灌入，英熙娃娃逐漸膨脹。圖／讀者提供
隨著空氣灌入，英熙娃娃逐漸膨脹。圖／讀者提供
充氣作業進行約20分鐘後，一座超大型的半身英熙娃娃豎立在高雄港碼頭邊。圖／讀者提...
充氣作業進行約20分鐘後，一座超大型的半身英熙娃娃豎立在高雄港碼頭邊。圖／讀者提供

魷魚遊戲 無人機 臉書

上一則

2024全球最繁忙航線出爐 「台港」再登榜首

延伸閱讀

中火二期、高雄七接50天2環評通過 十多團體台中抗議

中火二期、高雄七接50天2環評通過 十多團體台中抗議
保密到家…對美軍購M1A2戰車 首批38輛抵台 改高雄下船

保密到家…對美軍購M1A2戰車 首批38輛抵台 改高雄下船
高雄七接環評一次就過 環團質疑有政治考量 環長回應了

高雄七接環評一次就過 環團質疑有政治考量 環長回應了
瓊瑤曾任高市「愛情產業鏈」總顧問 韓國瑜、李佳芬都是粉絲

瓊瑤曾任高市「愛情產業鏈」總顧問 韓國瑜、李佳芬都是粉絲

熱門新聞

隨著全球航空業復甦，有愈來愈多旅客不按登機證號碼入座，甚至霸占他人座位，在社群平台引發網友議論。(美聯社)

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

2024-12-14 22:20
日本京都遊客，示意圖，非文中當事人。(新華社)

日本京都餐廳「三語告示」 讀懂才能進店引發熱議

2024-12-17 09:36
2024年全球最繁忙國際航線報告出爐，台北（TPE）-香港（HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。圖為桃園國際機場。（路透）

2024全球最繁忙航線出爐 「台港」再登榜首

2024-12-17 11:24
隸屬越南海防市的吉婆群島近年來開始發展觀光，2024年造訪海防市的旅客有超過1/3前往吉婆島。圖為旅客在吉婆群島划獨木舟。(中央社)

喀斯特地貌 越南吉婆群島登世界遺產

2024-12-17 08:35
河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多遊客到此一遊打卡。(路透)

阻遊客拍富士山橫越車道 Lawson超商前「增設欄杆」

2024-12-16 02:00
瘋狂屋超怪異，真是一步一驚奇。

越南大叻 愛情城市 浪漫奇幻混搭

2024-12-09 01:00

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩