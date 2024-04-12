看好台灣阿里山林鐵全線通車 推「栩悅號」生態遊程

阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車。（聯合報資料照片）

台灣農業部林業及自然保育署日前宣布，阿里山 林鐵斥資23億元(台幣，約7120萬美元)經15年修復，擬7月1日全線通車，看好林鐵全線通車帶來觀光 發展商機，雄獅旅遊搶先攜手阿里山林鐵文資處，共同打造升級版林鐵觀光列車「栩悅號Vivid Express」套裝遊程，啟用林鐵舊車廂重新改裝彩繪生態列車「栩悅號」，定5月24日首航，讓百年森林鐵道華麗轉身。

受惠疫後快速成長國際旅遊需求，雄獅旅遊去年獲利、淨利率 、配息數創歷史新高，今年專注發展「鐵道」、「郵輪」、「主題旅遊」等核心產品，優化旅遊服務體驗，看好軌道觀光商機，國內繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號後，預計增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車經營。

因應阿里山林鐵全線通車，雄獅旅遊超前部署攜手林鐵及文資處，打造升級版阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」套裝遊程，5月24日首航，栩悅號是阿里山林鐵全新改裝觀光列車，也是台灣火車當中，首度擁有360度環繞「透明駕駛室」，透過雄獅提供五感體驗、高規格導覽服務及全新獨家路線，讓旅客深度感受森林之美。

阿里山林鐵去年底歡慶通車111周年，結合嘉市北門車站整修啟用、發表「栩悅號」列車，林鐵文資處長黃妙修說，栩悅號是林鐵百年來首輛以生態為主題設計改裝列車，以台灣特有「阿里山迎賓鳥」之稱的栗背林鴝發想，採用雄鳥藍色羽毛及橘色領巾作外觀顏色搭配、雌鳥淺黃羽色作為內裝設計，車廂有包廂席、瞭望席等巧思空間，更是國內首列有透明駕駛室車輛。