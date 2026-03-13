我的頻道

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

記者陳宥菘／即時報導
彭博報導，中國最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）執行副總裁李柯受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，也提到有興趣收購傳統車企。圖為比亞迪LOGO。（路透）

中國最大電動汽車製造商比亞迪（BYD）考慮在加拿大設廠，也有計畫收購傳統車企。根據彭博13日報導，比亞迪執行副總裁李柯在巴西聖保羅參訪時受訪說，比亞迪在探討於加拿大設廠的潛在可能，並稱比亞迪將擁有並運營這個工廠，「我認為合資企業行不通」。

報導指出，雖然加拿大政府一直希望中國車企到加拿大投資，卻持續推動中國車企與加拿大一家或多家公司合資運營。

加拿大總理卡尼今年1月訪問北京期間，與中國國家主席習近平會面時達成的貿易協議，其中包括加拿大允許多達4.9萬輛中國製造電動車進口，免徵2024年制定的100%關稅。

在部分美國、歐洲和日本車企因分散投資燃油和電動汽車業務，於全球市場激烈競爭中掙扎求存的背景下，李柯在彭博訪談中表示，比亞迪或有興趣收購傳統車企，她說，「我們對任何機會持開放態度，就看怎麼做對我們有利」

李柯指出，目前尚未有任何交易接近落地，公司仍在評估潛在資產。她也未點名任何可能的收購對象。

報導說，中國車企收購傳統車企並非前所未有，中國吉利控股集團曾在10多年前收購了Volvo。

彭博報導還說，比亞迪正探索進軍世界一級方程式錦標賽（F1），這是該企業首次布局頂級汽車賽事，此舉核心為提升海外市場品牌認知度，目前相關入局決策尚未最終確定。

比亞迪擬在加拿大設廠 也考慮收購傳統車企

2026-03-13 04:00

