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澳洲擬限制碳密集車款 部分皮卡獲當局網開一面

中央社／雪梨26日綜合外電報導

澳洲當局今天表示，將為部分暢銷皮卡車款放寬原本擬議的碳排規則。汽車業遊說團體之前擔憂，這項規則可能推升汽車價格上漲，造成消費者的選擇減少。

路透社報導，為提升本地電動車普及率和降低碳排，澳洲政府已提出一項汽車能源效率標準，將對進口碳排密集型車款的汽車製造商開罰，包含部分皮卡車暢銷車款，並對進口使用更乾淨能源車款的車廠予以獎勵。

不過，代表澳洲汽車業的澳洲聯邦汽車工業協會（FCAI）內部對此意見分歧，特斯拉（Tesla）和Polestar等電動車廠已在本月稍早退出該協會，抗議其反對更嚴格排放標準的行動。

澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）強調，有些皮卡暢銷車款現在將歸類在輕型商用車，意味這些車款將不用遵守較嚴格的燃料效率標準。

皮卡在澳洲稱為「Ute」或多功能用途車（utility vehicle），大多是建築工人和農民使用。

波溫在記者會中說：「並非每個人都能獲得自己要求的所有事物。有人希望我們更努力、更迅速，也有人憂心忡忡，希望我們放慢腳步。但今天在這裡的每個人都有權利發言。」他身旁站著主要車廠的澳洲地區負責人。

除了俄羅斯，澳洲是唯一尚未擬定或正在擬定燃料效率標準的已開發國家。但澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）率領的中間偏左政府自2022年主政以來，持續尋求實施更嚴格的排放標準。

雖然這項排放計畫將於2025年1月1日起實施，但從7月起才會對違規的汽車製造商開罰。澳洲當局將在明天向國會提出這項法案。

澳洲 電動車 特斯拉

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