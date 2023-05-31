豐田再調查雲端漏洞發現 亞太地區顧客資料恐也外洩

豐田汽車表示，本月稍早旗下雲端服務平台發生的資料外洩事件，可能也影響到其他亞太地區國家的顧客。 （路透）

豐田 汽車（Toyota）5月31日表示，在調查先前日本 客戶個資被誤設為可公開瀏覽的事件後，發現日本以外亞太地區幾個國家的客戶資料，也可能面臨外洩風險。

豐田旗下子公司Toyota Connected的雲端 服務，本月稍早爆出2012年在其主要雲端服務註冊的日本215萬名用戶車輛資料，因為人為失誤，導致客戶資料被設定成可公開瀏覽十多年。

豐田表示，在進行廣泛調查後發現，從2016年10月~2023年5月日本以外亞洲和大洋洲一些國家的客戶資料，也可能被設定為可公開瀏覽，可能外洩的資料包括客戶姓名、地址、電話、電子信箱，以及車輛識別和登記碼。

該公司表示：「我們認為造成這起事件的主因，是對資料管理規定的推廣和執行不足…我們已值一套系統，監控雲端設定。」

豐田並未透露具體有哪些國家的多少客戶受到影響，也未透露是否包含旗下豪華房車品牌Lexus的客戶，指出正根據各國的法規調查此事。

豐田表示，已在是否有第三方複製或使用這些顧客資料，都未發現這類證據。豐田也說，顧客的車輛位置和信用卡資料並未包含在這起事件的外洩範圍內。