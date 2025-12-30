日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一

12月2日，在泰國首都曼谷舉行的泰國國際車展上，人們參觀比亞迪展台。(新華社)

日媒報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本 汽車降至第二名。中國的汽車出口2023年已居首位，同時也使各國加強設置關稅 壁壘以保護本土企業，加劇貿易摩擦。

日經中文網報導，日本經濟新聞根據2025年1至11月各企業發布的資料和史坦普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據進行統計，中國汽車的全球銷量預計年增17%，增至約2700萬輛。日本車企合計銷量約為2500萬輛，與上年持平，失去首位寶座。

中國在已2023年成為全球第一汽車出口國，整體銷量也將在2025年躍居首位。

過去全球汽車銷售由美國和日本相互競爭。在巔峰時期的2018年，日本銷量近3000萬輛，2022年日本還領先中國車800萬輛，僅3年就被反超。

目前內銷占中國車企銷量約7成。在政府補貼政策支持下，中國新能源汽車在乘用車中的所占比例目前接近6成。

報導同時指出，中國國內供應過剩情況增強，最大車企比亞迪開始降價，價格競爭日趨激烈。中國汽車工業協會的統計顯示，新能源乘用車1至11月銷售以人民幣10萬多至15萬元（約1.4萬元至2.2萬美元）最多，占整體的23%。

也因此中國車企正在透過出口尋找出路，將過剩的電動車 銷售到海外市場的情況增加。在日本車占據壓倒性優勢的東協，中國汽車銷量大幅增長49%，增至約50萬輛。豐田（TOYOTA）的泰國法人表示，截至11月泰國新車銷量中，日本車所占的比例為69%，與5年前的約9成相比急劇減少。

而在歐洲，預計中國車將增長7%，至約230萬輛。歐盟對中國電動車加徵關稅，但加徵對象外的插電式混合動力車（PHV）出口比重正在迅速提高。中國車在非洲增長32%，達23萬輛，中南美增長33%，達54萬輛。

與此同時，各國也引入關稅與新標準，與中國低廉電動車進行對抗，保護本國企業的趨勢正在加強。

美國和加拿大對中國電動車徵收100%以上的關稅。歐盟也對中國電動車徵收最多45.3%的關稅。另外，還設置了小型電動車標準，比普通電動車相比放寬技術要求，促進歐洲企業在區域內生產，進一步加強牽制。