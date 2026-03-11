提升全球市場吸引力 彭博：比亞迪擬進軍F1等賽車運動

路透報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車（F1）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。（歐新社）

中國電動車龍頭比亞迪 在海外市場高速發展，彭博報導，比亞迪正在研究一級方程式賽車 （F1 ）和耐力賽等賽車運動領域的選項，藉此提升在全球市場的吸引力。

彭博引述知情人士報導，隨著比亞迪在海外市場的快速成長，加之競技賽車正持續向混合動力引擎轉型，該公司正在評估多個選項。目前尚未作出任何決定，公司也可能決定不參與任何賽事。

知情人士透露，相關選項涵蓋包括利曼24小時耐力賽（24 Heures du Mans）在內的世界耐力錦標賽以及F1，進軍方式可能包括自建車隊或通過潛在收購實現。

中國車企過去曾零星涉足賽車運動。比亞迪此類舉措將是中國車企罕見地試圖直接進軍長期由歐美車隊主導的賽事領域。

報導引述一位知情人士稱，進軍F1的潛在成本可能是比亞迪面臨的一大障礙。研發並投入一輛賽車通常需要數年談判，且單賽季成本可能高達5億美元。

據F1官網資料，這項賽事在全球擁有8.27億粉絲，是世界上最受歡迎的年度體育賽事，粉絲人數每年增長12%，其中中國有2.211億粉絲。2025年，F1賽季的電視收視率持續強勁成長，並創下年度收視紀錄，在中國的收視率年增11%。

2026年F1中國大獎賽將於13至15日在上海國際賽車場登場，共計有11支車隊、22台賽車參與這場賽事。主辦單位預估，3天賽事觀賽人次累計將達23萬人次，有望打破過往紀錄。其中外省市觀眾占比74%，境外觀眾占比14%、較去年提升3個百分點。