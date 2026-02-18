「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

Mercedes-Benz創立140周年，官方慶典影片中出現黃仁勳 熟悉身影。Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳身穿招牌皮衣，向百年車廠送上祝賀，也順勢提到S-Class，形容它不只是豪華房車，更被視為未來移動技術的重要角色。

黃仁勳和S-Class有段很深的淵源，黃仁勳曾在世界經濟論壇分享他對S-Class的特殊感情，1999年NVIDIA 首次公開募股時，他為了買一輛時價13.5萬美元的S-Class送給父母，不得不出售部分Nvidia股票變現。

他笑稱，這台「世界上最貴的汽車」也是他人生中最遺憾的事情，畢竟若保留當初出售的1萬1250股NVIDIA股票，現在價值高達13.3億美元。遠超過目前最昂貴的新車，也就是價值3200萬美元的勞斯萊斯Droptail。

黃仁勳為何選擇S-Class？

黃仁勳極少為單一產品公開發言，這次專程為S-Class出面，自然引發討論。早在2020年NVIDIA與賓士 便宣布合作，方向聚焦自動駕駛、車用AI 與安全系統。雙方當時即表明並非短期合作，而是長期規畫，會一路延伸到未來世代車款。從這次站台可以看出，隨著AI技術進入車輛核心，豪華車的競爭重點也逐漸改變，S-Class也成為賓士與NVIDIA合作的重要載體。

不過黃仁勳為何要選擇S-Class？單看價格，還有Rolls-Royce、Bentley等更豪奢選擇，S-Class卻擁有最高科技。全球行駛中的S-Class數量龐大，能回饋各種實際用車與路況資料，對AI系統訓練相當重要。

小改款S-Class自動駕駛規格再升級

近期亮相的小改款S-Class，被視為目前科技含量最高的豪華房車。最大特色是具備Level 4自動駕駛條件，在特定情境下，車輛可自行完成駕駛任務，駕駛者不必隨時介入。其關鍵在於搭載NVIDIA車用運算平台，具備極高即時運算能力，能處理複雜路況與突發狀況，這也是過去多數量產車難以達成的門檻。

除了硬體，S-Class也導入賓士新一代MB.OS作業系統。車內AI助理能依照使用者習慣調整操作方式，背後結合NVIDIA的神經網路技術，讓系統在使用過程中持續優化。

「世界上最貴汽車」價值419億！竟成黃仁勳最大遺憾

