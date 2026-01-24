我的頻道

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

關稅衝擊 通用汽車將別克SUV生產從中國轉移到美國

記者林宸誼／即時報導
美國通用汽車在中國生產的別克SUV昂科威。(路透)
受不了高關稅衝擊，美國通用汽車正準備將一款在中國生產的別克SUV的生產轉移到美國，這是該公司在川普政府加徵關稅後擴大美國工廠規模的最新舉措。通用汽車中國表示，目前在中國市場銷售的別克昂科威（Envision）車型將繼續在中國生產。他們同時強調，轉移的是產能，不是生產線，並且是從下一代的SUV開始。

有分析認為，此舉是通用汽車全球產能調整的一部分，同期還包括將雪佛蘭探界者、Blazer等車型從墨西哥轉移至美國。反映了在貿易保護主義抬頭背景下，跨國車企被迫重新評估「中國+」供應鏈模式，單純依賴「中國生產、出口歐美」的模式難度加大。

路透、觀察者網報導，通用汽車22日表示，將停止在中國生產中型SUV別克昂科威，並將別克SUV車型的生產由中國轉移到美國。通用汽車指出，這一決定進一步強化了通用汽車在美國國內的製造足跡，並支持美國的就業機會。

而通用汽車中國表示，這項措施在鞏固通用汽車在美國服務於本土客戶的製造體系，並不改變通用汽車對中國市場的長期投入。通用汽車在中國的合資企業作為全球業務的重要組成部分，將一如既往地為中國消費者及出口市場提供產品和服務。

值得一提的是，自2017年以來，通用汽車已將在中國生產的別克昂科威作為唯一出口商品出口至美國。但在川普第一屆政府期間，通用汽車並沒有獲得關稅豁免，且自2018年以來一直面臨25%的汽車關稅。

而將中國製造別克昂科威進口至美國的做法，也使通用汽車飽受美國國內保守勢力的批評，包括美國汽車工人聯合會的領導人，以及密西根州和俄亥俄州等主要政治搖擺州的成員等。

在川普二次上台以來，美國對進口汽車徵收的關稅進一步增加，迫使通用汽車重新考慮全球產能規劃。

2025年，通用汽車宣布將雪佛蘭SUV車型探界者的生產，從墨西哥轉移到通用汽車位於堪薩斯城的工廠，並從2027年開始生產。目前該工廠正限量生產純電動車型雪佛蘭Bolt，當Bolt的生產結束時，通用汽車將對工廠進行改造，未來只生產燃油車。

此外，通用汽車還將於2027年將雪佛蘭Blazer的生產從墨西哥轉移到田納西州的斯普林希爾，並計畫從2028年開始在堪薩斯城工廠生產下一代汽車。

而此番轉移在中國的燃油車產能，是通用汽車全球戰略的又一次重要調整。在中國市場，通用汽車尤其是別克品牌幾乎完全由本地的市場需求定義。

上汽通用總經理盧曉曾表示，當下中國電動化、智慧化產業鏈全球領先，而上汽通用紮根中國超過27年，代表中國實力。如2025年4月別克品牌推出的高階新能源子品牌「至境」和別克「逍遙」超級融合架構，便構承載了上汽通用在未來轉型時期的決心。

盧曉稱，別克至境的車型百分之百由中國定義、百分之百由中國研發，「讓中國用戶說了算」。未來，別克有能力為中國消費者提供滿足需求的電動化、智慧化、高價值化產品。

關稅 SUV 墨西哥

