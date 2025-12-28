全球唯一 白色法拉利250 GTO將拍賣 成交價估破7000萬美元

全球唯一一台的白色法拉利250 GTO。(美聯社)

一台1962年出廠的法拉利（Ferrari）250 GTO即將出現在拍賣 會上，由於顏色特殊、未經過重大維修、曾被知名車手駕駛等多重原因，專家預估這台跑車成交價將會飆破7000萬美元。

250 GTO系列唯一一台白色

「motor1.com」報導，這台法拉利底盤編號為3729GT，是近期車壇焦點，將於明年1月6日至18日在佛羅里達州 基西密（Kissimmee）的Mecum Auctions拍賣會上露面，估計將以飆破7000萬美元的天價售出。

在第一任車主英國知名賽車 隊老闆庫姆斯（John Coombs）的指定下，它成了全球不到40台的250 GTO中，唯一一輛甫出廠即採用「特殊白」作為車身顏色的車輛，在一片紅的法拉利當中，獨特性更不在話下。

此外，不同於一般經典車經過大幅翻修，該車至今從未進行全面修復，僅在必要時進行維護保養，保存狀態近乎完美。

高性能被譽為法拉利顛峰之作

法拉利250 GTO於1962年至1964年間生產，專為參加國際GT錦標賽（International GT Championship）而打造，結合空氣力學設計與法拉利招牌機械性能，並搭載由斯卡列蒂（Scaglietti）打造的3.0升V12 Type 168/62 Comp引擎，可輸出約300匹馬力，搭配五速手排變速箱，在當年具備極為出色的速度與耐力表現。

3729GT亦保留多項早期賽車特色，包括引擎蓋散熱開孔、擋泥板第三進氣口及連接頭燈的車室通風管道，這些細節被視為「真正能參與競賽」的象徵，而非僅供展示的博物館藏品。

曾陪許多知名車手拿下佳績

在賽事成績方面，該台車曾活躍於英國及歐洲各大賽道，拿下分組冠軍及多次亞軍，並由格拉漢姆．希爾（Graham Hill）、麥克．帕克斯（Mike Parkes）、羅伊．薩爾瓦多里（Roy Salvadori）及里奇．金瑟（Richie Ginther）等傳奇車手駕駛。該車更於1962與1963年在英國古德伍德舉行的RAC旅遊挑戰賽（RAC Tourist Trophy in Goodwood）中拿下總排名第二，助法拉利奪得世界冠軍。

