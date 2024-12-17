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Waymo進軍日本？ 明年開始在東京測試自駕計程車

編譯葉亭均／綜合17日電
民眾在舊金山街道上拍攝路過的Waymo自駕計程車。(路透)
民眾在舊金山街道上拍攝路過的Waymo自駕計程車。(路透)

Alphabet公司旗下自駕公司Waymo周一宣布，明年初將開始在東京測試其自駕車，這是該公司邁向國際擴張的第一步。

Waymo尚未承諾要在東京展開商業服務，但將與日本最大計程車營運業者「日本交通公司」（Nihon Kotsu）和計程車應用程式「GO」合作，開始在東京街道測試其純電動休旅車Jaguar I-PACE車輛。

起初，日本交通公司的司機將手動行駛Waymo車輛，以便繪製東京主要地區的地圖，包括港區、新宿、澀谷、千代田、中央、品川和江東區。

這些測試駕駛員蒐集到的數據將協助訓練Waymo的AI系統。Waymo也將在美國打造一個模擬日本駕駛環境的封閉場地，測試其自駕計程車。這也代表是Waymo首度要進軍左駕市場。

Waymo透露，這是合作夥伴關係的第一階段，將延續幾季。該公司說：「我們即將來臨的東京道路之旅，讓我們有機會與當地合作夥伴、政府官員和社區組織合作，以了解新的環境。我們將學習Waymo如何能服務東京居民。」

日本交通公司將負責Waymo在日本車輛的管理與服務。

Waymo今年在美國宣布一連串擴大服務行動，包括2025年將在邁阿密展開新測試，而且11月已在洛杉磯展開叫車服務，9月則宣布計畫與Uber合作，計畫進軍奧斯汀與亞特蘭大。

東京已經指定某些地區是自駕車的「測試區」，希望加快安全的自駕運輸系統來臨。

日本有多家業者正在開發自駕車，包括本土新創公司Tier IV和在東京測試送貨車輛和巴士的機器人公司ZMP。

豐田擁有部分持股的Monet Technologies今年稍早也宣布，計畫在台場區測試自駕計程車服務。

自駕車 日本 休旅

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