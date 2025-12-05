紐約大學招生官解讀學校想要的人才 協助高中生更加了解當前局勢

紐約大學招生官 Joanne Garcé-Rodríguez。（取自本報資料庫）

由世界日報 與麥當勞 APA Next聯合主辦的「2025麥當勞教育博覽會」活動於11月1日圓滿成功。本次博覽會的焦點之一，是邀請到擁有豐富招生官經驗的紐約大學 多元化推動招生主任 Joanne Garcé-Rodríguez分享頂尖學校想要的人才究竟為何，並在瞬息萬變的申請環境中掌握先機。尤其，她將針對近年來AI 的崛起是否大大影響了申請情況，提出精闢的見解與策略建議。

Joanne首先指出，越來越多大學採用全人審查制度，重視的不僅是成績，更包括學生的背景脈絡、動機與個人成長。她強調，申請者應主動分享自己的動機、責任與挑戰，讓招生委員看見真正的故事。

同時，Joanne提醒學生不必一味追求全 A，也不需參與大量不具深度的活動。相反地，大學更看重學生是否在自己的興趣領域中展現持續投入與深度。學生不需追求過度豐富的履歷，而應在真正熱愛的領域中深耕，展現持續性與真誠的投入，這將更能凸顯個人特色。

在談到大學錄取考量時，招生官也明確表示，大學並沒有「理想申請者公式」。學校尋找的是能為校園環境帶來貢獻的人，無論是活動參與、社群影響力或合作精神，學生能如何為校園注入活力，是招生過程的重要衡量點。「我們在打造的是一個多元的校園社群，而不是挑選同一種類型的學生。」

面對 AI 技術的普及，千萬不要依賴模板化的內容。真正能被看見、被記住的，是每位學生獨一無二的故事與觀點。招生官希望看到真實的反思與經歷，而非千篇一律的語句。

面對長期且壓力龐大的申請過程，Joanne建議透過系統化規劃、分階段完成目標與善用工具追蹤進度，以降低焦慮並維持動力。無論成果大小都值得肯定與鼓勵。

本次講座在熱烈回響中結束，帶給學生與家長更清晰的升學 視野。主辦單位期望，每位參與者都能在未來的申請旅程中找到最適合自己的方向並且專注朝向目標邁進。