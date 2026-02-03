我的頻道

最高法院禁止族裔衡量 州立旗艦大學非裔西語裔學生增加

記者顏伶如／即時報導
最高法院2023年裁定大學招生不得以種族做為錄取衡量之後，在州立旗艦大學以及入學門檻較低的大學，非洲裔與西語裔學生入學人數大幅增加。示意圖（路透）

根據非營利教育倡議組織「集體行動」(Class Action)分析，最高法院2023年裁定大學招生不得以種族做為錄取衡量之後，非洲裔、西語裔學生在申請全國排名前50名頂尖學校遭拒比例升高，非洲裔新生註冊人數減少27%，拉丁裔學生也縮水10%。不過，在州立旗艦大學以及入學門檻較低的大學，非洲裔與西語裔學生入學人數大幅增加。

紐約時報3日報導，最高法院判決為非洲裔、西語裔學生的大學入學趨勢帶來改變，進入頂尖學府的人數減少，前往各州公立大學的人數增加。整體而言，「集體行動」統計顯示，少數族裔學生在州立旗艦大學註冊人數增加8%。

「集體行動」分析資料來自2024年聯邦政府數據，其中包括全國3000所大學及學院的資料。數據當中包括了最高法院判決出爐之後第一個學年的新生入學狀況。

報導指出，分析結果印證了某些教育專家的預測。原本可能獲得常春藤聯盟學校或其他知名學校錄取的非洲裔、西語裔優秀學生，最高法院判決之後轉而選擇競爭較不激烈的學校，導致資質較差的少數族裔學生出現「階梯下移效應」(cascade)現象，前往入學門檻更低的學校就讀。

先前研究顯示，這種階梯效應曾經出現在1992年加州禁止平權運動之後，進入低門檻學校學生的未來就業機會、薪資收入都受到長遠衝擊。

「集體行動」分析顯示，公立旗艦大學堪稱這波轉變的最大受益者，其他四年制公立大學也出現整體成長，拉丁裔學生新生人數增加7%，非洲裔新生增加4%。

入學要求比常春藤聯盟來得低的四年制私立大學，同樣在這波轉變裡出現非洲裔、西語裔學生增加。雪城大學(Syracuse University)非洲裔學生增加17%，邁阿密大學(University of Miam)拉丁裔學生增加45%。

最高法院禁止族裔衡量 州立旗艦大學非裔西語裔學生增加

2026-02-03
