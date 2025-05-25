川普政府禁哈佛收外籍生 香港、澳門大學掀搶人大戰

川普政府禁止哈佛大學招收外籍生。（路透）

川普政府22日禁止哈佛大學 招收外籍生，並要現有外籍生轉學。在香港 科大公開邀請哈佛大學國際生入學後，多所香港及澳門 的大學也紛紛出手搶人，表示願意接收在美留學生、協助轉學。

綜合上觀新聞、第一財經報導，香港科技大學於23日發表聲明，表示願意無條件錄取來自哈佛的國際學生後，香港及澳門各大學的「搶人大戰」正式展開，紛紛發布類似的公告。

香港城市大學於23日發出公告強調，主動支援因政策造成學業受阻的國際學生，邀請他們至香港繼續升學，校方將提供包含特別獎學金在內的多方支持。對於博士生，校方更會邀請原本的指導教授擔任共同指導，確保研究工作的延續與學術品質；香港理工大學在同日發布聲明，宣布成立專責招生團隊，替符合條件的轉學生提供獎學金等全方位支持，協助快速完成轉學流程。

香港理工大學則透過官方微博發文，歡迎哈佛大學或其他美國頂尖大學的學生，或是已獲得錄取通知的學生，考慮選擇到香港理工大學繼續學業。

香港嶺南大學表示，已經設置轉學生專屬通道，協助海外和中國的學生線上申請，採用滾動審核機制；香港大學則稱只要是就讀「QS世界大學排名」或「泰晤士高等教育世界大學排名」前50名，並且學科成績平均積點（GPA）達標，就能申請轉學。

香港及澳門政府也分別就此事發聲。報導指出，香港教育局局長蔡若蓮23日在社群媒體上表示，已與香港本地的大學聯繫，呼籲「積極行動」。同時也聯繫哈佛大學的香港校友會，為已錄取並赴哈佛大學升學的學生提供全面支援。

澳門政府教育及青年發展局則於24日表示，正密切關注這起事件，並且鼓勵澳門的大學為有需要的在美留學生提供轉學協助，保障學生就學權益，具體措施將由各校按實際情況訂定。