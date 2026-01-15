我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

2026年2月移民排期公布 大多數類別原地踏步

特派員黃惠玲／綜合報導
2026年2月移民排期。（資料來源／國務院 製表／記者黃惠玲）
美國國務院14日公布2026年2月移民排期，其中親屬移民中批准日排期原地踏步。但遞件申請排期方面，中國出生永久居民的配偶及未成年子女(第二優先A類)前進31天，其他也是原地踏步。職業移民項目方面，中國出生均無進展。

職業移民項目的批准日期排期，非中國出生部分第三優先前進40天；非中國出生的遞件日期排期則大幅前進92天。至於中國出生第五優先投資移民(EB-5)非區域中心和區域中心皆原地踏步。

親屬移民類(批准日)：

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步。

職業移民類(批准日)：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步、非中國出生前進40天；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步、非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)無變化、非中國出生原地踏步；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

