憂執法受阻 ICE華州塔克維拉低調租用辦公處

ICE執法在全美受到不同程度的抵制，讓ICE在尋找租用辦公室時更趨低調。圖為明尼亞波利斯市店家豎立廢掉ICE的抗議標語。（美聯社）

西雅圖 時報報導，位於塔克維拉(Tukwila)、夾在倉庫之間的一處不起眼辦公空間，可能成為美國移民 暨海關執法局（ICE ）在華盛頓州的最新據點。

知名科技媒體「WIRED」報導，該媒體取得聯邦文件，顯示ICE計畫在全美進行約150項租賃與辦公室擴建計畫，其中列出位於塔克維拉南102街2811號的「河濱科技園區（Riverfront Technical Park）」為可能地點之一。西雅圖時報已提出文件調閱申請，要求取得相關租賃資料，目前仍無法獨立證實ICE是否計畫使用該處辦公空間。

對於上述報導，ICE與該園區的業主均拒絕證實或否認。ICE發言人12日回覆西雅圖時報電子郵件時表示，基於安全考量，該機構不會確認辦公地點，因為其執法人員「正面臨有組織的暴力攻擊行動」。

這處辦公空間距離ICE目前在塔克維拉的現有外勤辦公室僅數英里之遙。去年，聯邦執法人員與塔克維拉警方曾在該處對抗議人群使用化學刺激物、震撼彈與胡椒彈。當時，行動者與移民律師聚集在辦公室外，抗議一項針對移民的「異常報到程序」，至少有兩名移民因此遭到拘留，引發社會譁然。此外，ICE用於遣返航班的波音機場（Boeing Field）也在附近。

若報導屬實，該棟建築較可能僅作為ICE的辦公室，而非拘留中心。塔克維拉市府12日發表聲明指出，該建築所在的分區允許辦公用途，目前市府也未收到任何聯邦或其他政府機構申請在塔克維拉設立監獄或拘留設施的許可申請。

這處可能的新辦公空間與ICE目前的外勤辦公室，皆屬於總部位於塔克維拉的薩貝公司（Sabey Corporation）所有。該公司是一家不動產開發商，以興建資料中心聞名。薩貝公司拒絕證實或否認相關報導，但在13日的聲明中指出，美國總務管理局（GSA）數十年來一直向薩貝公司租用塔克維拉的辦公空間，並會不定期擴增或縮減租用面積。

自國會通過名為「大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）」的大規模預算案後，ICE全美新增約1.2萬名幹員與執法人員。該法案在4年內為ICE額外編列750億元經費，而ICE原本每年的基礎預算約為100億元。其中約450億元將用於拘留中心，其餘300億元則用於人事與後勤支援，進一步推動ICE在全美各地擴充辦公空間。

隨著移民社群對ICE行動的憂慮升高，地方政府也開始採取因應措施。金恩縣行政首長札希萊（Girmay Zahilay）12日宣布，將禁止移民執法單位進入所有非對外開放的縣府物業。