我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

憂執法受阻 ICE華州塔克維拉低調租用辦公處

編譯組／綜合報導
ICE執法在全美受到不同程度的抵制，讓ICE在尋找租用辦公室時更趨低調。圖為明尼亞波利斯市店家豎立廢掉ICE的抗議標語。（美聯社）
ICE執法在全美受到不同程度的抵制，讓ICE在尋找租用辦公室時更趨低調。圖為明尼亞波利斯市店家豎立廢掉ICE的抗議標語。（美聯社）

西雅圖時報報導，位於塔克維拉(Tukwila)、夾在倉庫之間的一處不起眼辦公空間，可能成為美國移民暨海關執法局（ICE）在華盛頓州的最新據點。

知名科技媒體「WIRED」報導，該媒體取得聯邦文件，顯示ICE計畫在全美進行約150項租賃與辦公室擴建計畫，其中列出位於塔克維拉南102街2811號的「河濱科技園區（Riverfront Technical Park）」為可能地點之一。西雅圖時報已提出文件調閱申請，要求取得相關租賃資料，目前仍無法獨立證實ICE是否計畫使用該處辦公空間。

對於上述報導，ICE與該園區的業主均拒絕證實或否認。ICE發言人12日回覆西雅圖時報電子郵件時表示，基於安全考量，該機構不會確認辦公地點，因為其執法人員「正面臨有組織的暴力攻擊行動」。

這處辦公空間距離ICE目前在塔克維拉的現有外勤辦公室僅數英里之遙。去年，聯邦執法人員與塔克維拉警方曾在該處對抗議人群使用化學刺激物、震撼彈與胡椒彈。當時，行動者與移民律師聚集在辦公室外，抗議一項針對移民的「異常報到程序」，至少有兩名移民因此遭到拘留，引發社會譁然。此外，ICE用於遣返航班的波音機場（Boeing Field）也在附近。

若報導屬實，該棟建築較可能僅作為ICE的辦公室，而非拘留中心。塔克維拉市府12日發表聲明指出，該建築所在的分區允許辦公用途，目前市府也未收到任何聯邦或其他政府機構申請在塔克維拉設立監獄或拘留設施的許可申請。

這處可能的新辦公空間與ICE目前的外勤辦公室，皆屬於總部位於塔克維拉的薩貝公司（Sabey Corporation）所有。該公司是一家不動產開發商，以興建資料中心聞名。薩貝公司拒絕證實或否認相關報導，但在13日的聲明中指出，美國總務管理局（GSA）數十年來一直向薩貝公司租用塔克維拉的辦公空間，並會不定期擴增或縮減租用面積。

自國會通過名為「大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）」的大規模預算案後，ICE全美新增約1.2萬名幹員與執法人員。該法案在4年內為ICE額外編列750億元經費，而ICE原本每年的基礎預算約為100億元。其中約450億元將用於拘留中心，其餘300億元則用於人事與後勤支援，進一步推動ICE在全美各地擴充辦公空間。

隨著移民社群對ICE行動的憂慮升高，地方政府也開始採取因應措施。金恩縣行政首長札希萊（Girmay Zahilay）12日宣布，將禁止移民執法單位進入所有非對外開放的縣府物業。

世報陪您半世紀

ICE 移民 西雅圖

上一則

颶風後冒領150萬賑災金 賓州婦被判刑5年

下一則

喬州節能效率低 節省金額不及全美1/2

延伸閱讀

ICE計畫斥資383億元蓋拘留設施 關押待驅逐非法移民

ICE計畫斥資383億元蓋拘留設施 關押待驅逐非法移民
國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝
撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫
佛州華人涉海外郵購K毒 藏在空心蠟燭準備出售

佛州華人涉海外郵購K毒 藏在空心蠟燭準備出售

熱門新聞

涉嫌性侵及殺害28歲華裔女子盧媛媛(Yuan Yuan Lu，音譯)的32歲男子任宇峻(Yujun Ren，音譯)。(巴克斯郡警長辦公室、GoFundMe)

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

2026-02-12 20:27
一名華人去年11月初在橋港區遭ICE逮捕。((華埠/橋港區快速反應團隊)

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

2026-02-10 09:56
馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

川普白宮州長會議 2州長未獲邀請引發質疑

2026-02-09 09:14
Thomas S. Wootton高中9日傳出槍擊案。(學校官網截圖)

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人中槍

2026-02-09 15:11
德州州眾議會華裔民主黨領袖吳元之兩年前一段視頻惹來共和黨人抨擊。(路透)

舊訪問瘋傳 州眾議員吳元之被指入籍申請撒謊

2026-02-09 21:40
馬里蘭州洛克維爾伍頓高中學生，9日下午在校園解除封鎖後離開校園，登上校車前往與家長團聚。(美聯社)

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

2026-02-10 09:47

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子