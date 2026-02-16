世界整合醫學大會 夏威夷專家王鏡平談失智症治療

我的頻道

檀香山訊
王鏡平教授在大會上發表專題報告。(王鏡平提供)
王鏡平教授在大會上發表專題報告。(王鏡平提供)

由世界整合醫學學會聯合會主辦、美國中醫公會等多家合辦的第九屆世界整合醫學大會於近期圓滿召開，此次大會特別邀請多位中醫藥學方面的專家列席報告。

出席本屆醫學大會的專家學者包括有頭針創始人焦順發教授、中國大陸扁針盧勝春教授、跳針陸彪海外國醫大師、加拿大迷你小刃針灸黃國建海外國醫大師、針脊療法歐陽暉教授、深度刺絡放血台灣林勝勤醫師、大陸名針灸美雕師崔蘭英教授、峨嵋氣針灸傅學理教授、加拿大特色針灸美容中醫美顏李彤院長、馳名學界的針灸教授萬國志、精準頭部針灸郝吉順教授、加州針灸元老Steven醫師、肌筋膜特色療法Davied、太極王子陳思坦、CCTV頻道太極名師吳阿敏、科學太極名師李偉東、防止摔跤翁啟修院長、少林易筋經名師延然、運動處方楊繼洲、正宗楊氏太極林園凱等名師，加上美國國際醫藥大學校長王英秋博士同諾貝爾博士醫學獎得主馬歇爾院士。

哈佛大學資深臨床研究員程曉明教授、來自夏威夷帕金森氏綜合腦病營養學和治療學專家王鏡平教授、史丹福大學學者張海生，探討生活方式醫學防治多種心腦血管病等特色精準臨床實用專題，均是臨床醫師所急用。

王鏡平教授在大會上講解了「帕金森氏症」和「老年失智症」的預防和康復，從腦神經營養及腸道菌群調控為帕金森和失智症提供治療途徑。

