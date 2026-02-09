砸5億翻新 西雅圖機場航廈大升級

西雅圖-塔科馬國際機場航廈翻修完工，展現全新面貌。(西雅圖港務局官網)

綜合K5等媒體報導，在歷經多年施工、旅客進出時總被橘色施工圍欄迎接之後，西雅圖 —塔科馬國際機場（SEA Airport）終於迎來好消息，主要航廈北端如今換上嶄新、現代化的面貌，這是歷時多年、耗資5億美元的大型整建成果。

這項為期兩年的翻新工程，由西雅圖港務局與阿拉斯加航空共同推動，重新打造機場內最繁忙的區域之一，使其成為更有效率、更友善旅客的空間，並配備明亮的照明、升級的科技設備，以及更完善的報到選項。

SEA機場發言人庫柏（Perry Cooper）表示：「我們一直在談要做到讓人『驚艷（wow）』，而現在真的做到了。你終於可以走進這個全新的設施，然後說：『哇，這正是我們這麼久以來一直在等待的成果。』」

此次升級的重點包括：為阿拉斯加航空旅客新增62個自助報到與行李托運站、重新設計的安檢檢查區、全新的數位顯示系統，以及更新後的公共藝術裝置。此外，行李提領區也進行全面翻修，目標是讓每天數以萬計的旅客能更輕鬆地在航廈內通行。

對許多經常搭機的旅客而言，這些改善來得正是時候。旅客華盛頓（Madison Washington）說：「以前那裡到處被圍起來，又混亂，完全就是個大型施工現場，現在終於看到一個值得的工程成果，真的很棒，也讓我搭飛機的流程輕鬆多了。」

這次航廈大翻新也正值SEA機場準備迎接國際級焦點之際。隨著2026年FIFA世界盃 即將登場，還有兩項工程預計在今年6月前完工，包括新增通往出境、入境接送區與主要停車場的兩條車道。另一項重大建設則是C航廈的擴建工程，未來將新增四層樓的設施與服務空間，涵蓋更多餐飲、零售與旅客服務設施，進一步提升機場的國際接待能力。