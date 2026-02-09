夏威夷擬修法開放陽台太陽能 安全與影響景觀成焦點

我的頻道

編譯組╱綜合報導
德州公司Craftstrom Solar 推出可攜式太陽能系統，並取得專利。(截自Craftstrom官網)
德州公司Craftstrom Solar 推出可攜式太陽能系統，並取得專利。(截自Craftstrom官網)

夏威夷州立法者正評估修法，盼讓公寓住戶與租屋族更容易在陽台或後院安裝太陽能設備，協助無法設置傳統屋頂太陽能的家庭降低電費負擔。這項新興技術被稱為「陽台太陽能」或「插電式、可攜式太陽能」，透過小型面板直接插入牆上插座供電，安裝門檻低、成本相對親民。

州議會日前首次為此技術召開聽證會，支持者指出，現行法規多以大型屋頂型太陽能系統為設計對象，對租屋族與公寓住戶不友善，導致不少人即使有意使用再生能源，也因制度限制而卻步。環保團體 350 Hawaii 代表雪莉・波拉克表示，這類系統安全、價格較低，適用於租屋族、公寓與一般住宅，卻長期被過時規範阻擋在外，錯失協助民眾減輕電費與擴大再生能源普及的機會。

「陽台太陽能」在德國已相當普及，但因德國與美國的電力系統不同，美國推動進度相對緩慢。目前僅猶他州通過降低設置門檻的法案，夏威夷被視為可能跟進的州之一。夏威夷太陽能產業協會指出，這類面板可依需求彈性擴充，對電價長期偏高的夏威夷而言，即便只安裝一片面板，也有機會為一般家庭分攤可觀電費。

不過，相關政策仍引發討論。部分公寓與共管大樓管理者可能對外牆懸掛面板的外觀提出疑慮，擔心影響建築景觀與社區規範；安全層面也有人關注，插電式太陽能是否可能造成住家用電過載，或向電網回送不可預期的電流，影響整體供電穩定；支持者則強調，現行產品多設有輸出限制與安全機制，可避免回送電力與超載風險，技術成熟度已大幅提升。

目前，美國市場已出現可直接安裝的產品。德州公司Craftstrom Solar推出可攜式太陽能系統，並取得專利，能將輸出功率限制在住家所需範圍內，避免電力回送電網，讓即使在尚未完成法規配套的州，民眾也能合法、安全使用。該公司指出，面板重量約10磅，符合州政府稅額抵免資格，多數用戶會將面板安裝在靠近圍籬的地面支架上，降低視覺影響。

支持者估計，這類小型系統可抵銷約10%至20%以上的電費，對高電價地區的家庭具有實質吸引力。即便立法最終未通過，業者與倡議團體仍看好市場需求，認為透過產品設計與合規機制調整，仍有機會逐步突破現行限制。未來立法是否鬆綁、以及如何兼顧安全、外觀與用電管理，將成為夏威夷推動「陽台太陽能」普及化的關鍵。

