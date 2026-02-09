花500萬元 有望當比爾蓋茲鄰居

比爾蓋茲正以近500萬美元的價格，出售其位西雅圖以東的麥地那臨湖豪宅。（美聯社）

西雅圖 時報報導，微軟共同創辦人、億萬富豪比爾蓋茲 （Bill Gates），正出售一棟位於他著名主要住所周邊的房屋，該住所是位於麥地那（Medina）的臨湖豪宅「Xanadu 2.0」，他於1988年購入。

John L. Scott房地產公司的經紀人佛羅倫斯（Kim Florence）5日將這棟位於西雅圖以東、橫跨華盛頓湖對岸的住宅，以接近479萬9000美元的價格掛牌出售。

相較於宛如科技園區結合豪華湖畔木屋風格的「Xanadu 2.0」豪宅，這棟1953年建成的房子顯得較為低調樸實，但仍位於麥地那最受矚目的高級住宅區之一。

這棟住宅約2800平方英尺，擁有四間臥室、兩間半衛浴，可眺望華盛頓湖景色，並設有寬敞的戶外露台，得以俯瞰附近水域。

雖然該房產並非直接臨湖，但依據房源資料，附有「附屬水域通行權」（deeded water access），讓屋主無需擁有湖岸產權，也能合法通往湖畔；房源介紹指出：「該物件緊鄰林地開放空間，提供難得的私密性，完美結合森林與湖景視野。」

佛羅倫斯並未回應置評請求，西雅圖時報也未能聯繫上代表蓋茲麥地那房產的有限責任公司（LLC）。該房產於6日晚間舉辦開放看屋活動，7日周六下午1點至4點再舉辦一場。

此次房銷出售，正值蓋茲與已定罪性犯罪者艾普斯坦 （Jeffrey Epstein）的關係再度受到外界關注之際。新近公開的電郵中，艾普斯坦聲稱蓋茲曾有婚外情，並利用他的協助取得藥物；對此，蓋茲已否認相關指控。

比爾蓋茲與梅琳達・法蘭奇・蓋茲於2021年離婚，在兩人於1994年結婚後不久，蓋茲陸續買下這棟新掛牌出售的房屋及周邊多處住宅，做為圍繞主要住所的「多百萬美元防護帶」。

「這個家庭非常重視隱私，」蓋茲家族發言人喬・瑟瑞爾（Joe Cerrell）於2004年向西雅圖時報表示。「這些房產為蓋茲的住家形成一道緩衝帶。」

根據西雅圖時報資料，截至2004年，蓋茲已斥資超過1400萬美元購入圍繞其麥地那豪宅的11處房產，其中包括九棟住宅。當時鄰居表示，部分房屋由蓋茲的員工居住。

目前，代表蓋茲的有限責任公司仍持有其中數處房產，但其中許多似乎已陸續出售。2024年，蓋茲曾以485萬美元售出其中一棟周邊住宅；儘管當時房市低迷，該物件仍在短短幾天內成交。