夏威夷世華工商婦女會 新春聯歡熱鬧
世界華人工商婦女企管協會夏威夷分會，2月1日晚間在阿拉莫瓦納酒店宴會廳舉行2026年新春聯歡大會，當晚出席貴賓除僑社僑領外，夏州參眾兩院議員與檀香山市議員及駐檀香山台北經文處處長張詩瑞伉儷均到場致意，夏威夷州並頒贈賀狀褒揚該會在提升女性於工、商、政界地位的努力予以肯定。
晚間6時半，司儀吳蕙芳先介紹了華人工商婦女會成立的宗旨，會長謝雪華稍後登台，歡迎貴賓同時介紹該會過去一年的活動。夏威夷州參議員森若里子(Sharon Morikwaka)與眾議員譚家昇(Adrian Tam)亦登台致詞，同時頒贈賀狀給該會。張施瑞處長也在致詞時提到該總會對社會的貢獻，並特別提到去年捐贈救護車的義舉。
晚會用餐前，該分會特別安排了多項歌舞表演，包括邀請在台灣知名藝人楊大為演唱兩首歌曲，其餘表演包括該分會成立的世華舞蹈團帶來呼拉舞，與中華文化服務中心及經文處處長夫人的原住民舞蹈，該分會理事們也依序登台獻唱為晚會助興，晚間9時許開始當晚的抽獎餘興節目，當日該會與僑界捐贈的禮品琳瑯滿目，有現金、電器廚具用品與珠寶機票等數十個獎項，最後全部送給幸運來賓與會員，晚間9時半為晚會畫下圓滿句點。
