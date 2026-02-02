CHOP槍擊案 西雅圖市府疏於救治抗議青少年 判賠3000萬

我的頻道

編譯組╱綜合報導
2020年發生在CHOP的一起青少年槍殺事件，陪審團裁定西雅圖市府緊急處置存在疏失，須賠付逾3000萬美元。圖為2020年6月在西雅圖國會山占領抗議區(CHOP)內街道上的一塊標誌。(美聯社檔案照)
2020年發生在CHOP的一起青少年槍殺事件，陪審團裁定西雅圖市府緊急處置存在疏失，須賠付逾3000萬美元。圖為2020年6月在西雅圖國會山占領抗議區(CHOP)內街道上的一塊標誌。(美聯社檔案照)

美聯社報導，陪審團29日裁定，西雅圖須為一名青少年在2020年國會山占領抗議區（Capitol Hill Occupied Protest，簡稱CHOP）內遭槍擊致死一案，賠償逾3000萬美元。該抗議區是在佛洛伊德（George Floyd）遭殺害後引發的抗議行動中形成。

西雅圖市檢察官辦公室29日發表聲明，稱這起死亡事件是一場悲劇，並表示市府正在評估其法律選項。

金恩縣陪審團在歷經12天評議後做出裁決，認定西雅圖市在16歲少年梅斯（Antonio Mays Jr.）遭槍擊事件中的緊急應變處置存在疏失，且該疏失導致其死亡。「西雅圖時報」也報導了這項裁決結果。

由於第一線急救人員未進入抗議區，現場目擊者嘗試以私家車將梅斯送往接受醫療救治。他們也曾試圖攔下一輛救護車，但該救護車未停下離去，直到約24分鐘後，他們才在一處停車場與醫護人員會合。

家屬律師主張，若能更早妥善清理梅斯的呼吸道，他可能有存活機會。市府方面則辯稱，梅斯頭部中彈，原本就不太可能存活，且緊急應變並非造成其死亡的原因。

依判決結果，西雅圖市須向梅斯的遺產支付約400萬美元，並向其父親Antonio Mays Sr.支付約2600萬美元。宣判時，梅斯的父親情緒激動，並擁抱了他的律師。

2020年6月，因不滿佛洛伊德遭明尼亞波利斯警方殺害，追求種族正義的示威者在西雅圖國會山地區占領了八個街區，形成名為CHOP的抗議區。該區在市警局撤離附近分局後持續存在三周，並遭時任總統川普譏諷，指稱該市大面積地區被無政府主義者接管。

在抗議區內或附近接連發生兩起槍擊事件、包括梅斯於6月29日身亡後，時任市長德肯（Jenny Durkan）與警察局隨即拆除該抗議區。

案發時，梅斯與另一名14歲少年同乘一輛被通報失竊的白色Jeep，在抗議區附近遭到槍擊。現場的直播畫面記錄了槍聲與事後情況，但並未拍到槍手。直播中的目擊者表示，負責看守路障的武裝抗議者曾朝該輛Jeep開火。案件至今尚未有人被逮捕或起訴。

梅斯從南加州前往西雅圖，出發前曾留下紙條給父親，表示自己要加入民權運動。他未告知父親具體去向，只說希望能讓父親「感到驕傲」。梅斯的父親在發現紙條當天，即向洛杉磯警察局通報兒子失蹤。不到10天後，梅斯被槍殺。當時同車、也中彈的14歲少年，則在目擊者將其送醫後倖存。

金恩縣高等法院法官Sean O'Donnell裁定，禁止市府提出「梅斯在遇害時正犯下偷車重罪，因此市府不負責任」的抗辯理由。法官指出，即便市府能證明梅斯確實偷了該車，也無證據顯示他因此而遭殺害。

西雅圖 槍擊 佛洛伊德

