香港文化節檀香山登場 聚焦廟街夜市

第一屆香港文化節在檀香山登場。(取自Honolulu-Hong Kong Festival官網)

第一屆香港 文化節（Honolulu–Hong Kong Festival）1月31日在夏威夷 檀香山登場，並將延續至3月１日。這項活動透過夜市、市集、文化表演與商務交流，向當地民眾呈現香港獨特的城市風貌與飲食文化。

夏威夷即時新聞（HawaiiNewsNow）報導，香港文化節由夏威夷香港商會主辦，是該商會成立30周年的重點活動之一；其他主辦單位還有香港經濟貿易辦事處及檀香山市政府等，期望藉由一系列文化與社區活動，促進夏威夷與香港之間的文化理解與經貿交流。

活動主軸之一，是在檀香山市中心Fort Street Mall舉行的「廟街夜市」（Temple Street Night Market），以重現香港街頭夜市的熱鬧氛圍。

多家媒體報導，夜市活動結合街頭美食、舞台表演與互動體驗，成為吸引民眾目光的亮點。Honolulu Magazine形容，夜市宛如把香港街頭搬進市中心，攤位販售魚蛋、燒賣、腸粉、港式奶茶等經典小吃，將讓不少當地居民與觀光 客首次近距離接觸香港飲食文化。

香港文化節的另一焦點是夜市中的料理與文化示範，包括港式奶茶沖泡技巧與街頭小吃製作，強調活動不僅是「吃」，更是一次文化體驗。夏威夷即時新聞指出，許多攤主與表演者來自社區，透過音樂、舞蹈與飲食分享個人故事，讓香港文化以更貼近日常生活的方式被理解。

除了夜市，香港文化節也涵蓋文化展演、生活方式導覽、商務論壇及春季晚宴等內容。官方資訊顯示，主辦單位希望藉由多元形式，呈現香港兼具傳統與現代的城市特質，並搭建平台，讓文化交流延伸至商業與社區層面。

夏威夷公共電台（Hawaiʻi Public Radio）指出，香港文化節是近年檀香山少見、以單一亞洲城市文化為主題、且活動時間橫跨數周的大型文化活動，有助於豐富夏威夷多元族群社會的文化景觀，並為市中心帶來人潮與活力。