茂宜島房屋回溫 銷售激增但價格下跌 最高跌幅逾25%

夏威夷 新聞（HawaiiNewsNow）報導， 上月（2025年12月）茂宜縣的房市出現回溫現象，無論是獨棟住宅還是公寓，成交量都較去年同期增加。

茂宜房地產 經紀人協會（Realtors Association of Maui，RAM）最新數據，獨棟住宅轉售量增加22.2%，中位數價格下降2%；公寓轉售量大幅成長41.5%，中位數成交價下跌25.6%。房市專家指出，價格明顯回落是帶動交易量回升的主要原因之一，顯示部分買家正把握價格修正的時機進場。

另一方面，多數房產在市場上停留的時間變長，獨棟住宅的中位數銷售天數為128天，較去年同期的126天略增1%；公寓的中位數銷售天數長達162天，較前一年大增38.5%。這反映出儘管買氣回升，買方決策仍趨於審慎，市場並未出現過熱情況。

RAM主席Georgie Tamayose 表示，12月的數據顯示年底市場活動更為活躍，即使價格正在調整，買家仍持續進場。庫存增加及銷售期拉長，可能為買家創造更多機會，讓他們能更審慎地評估，找到真正符合自身需求的住房。