我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

茂宜島房屋回溫 銷售激增但價格下跌 最高跌幅逾25%

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

夏威夷新聞（HawaiiNewsNow）報導， 上月（2025年12月）茂宜縣的房市出現回溫現象，無論是獨棟住宅還是公寓，成交量都較去年同期增加。

茂宜房地產經紀人協會（Realtors Association of Maui，RAM）最新數據，獨棟住宅轉售量增加22.2%，中位數價格下降2%；公寓轉售量大幅成長41.5%，中位數成交價下跌25.6%。房市專家指出，價格明顯回落是帶動交易量回升的主要原因之一，顯示部分買家正把握價格修正的時機進場。

另一方面，多數房產在市場上停留的時間變長，獨棟住宅的中位數銷售天數為128天，較去年同期的126天略增1%；公寓的中位數銷售天數長達162天，較前一年大增38.5%。這反映出儘管買氣回升，買方決策仍趨於審慎，市場並未出現過熱情況。

RAM主席Georgie Tamayose 表示，12月的數據顯示年底市場活動更為活躍，即使價格正在調整，買家仍持續進場。庫存增加及銷售期拉長，可能為買家創造更多機會，讓他們能更審慎地評估，找到真正符合自身需求的住房。

房地產 夏威夷

上一則

修佛中要堅持“四不”(1)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

下一則

芝市區旅館稅 議會擬調升至19% 全美最高

延伸閱讀

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應

歐盟擬喊卡與美關稅協議 專家：歐或參考中國強硬回應
淨資產逾500萬…120萬人未來10年將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人未來10年將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案

401(k)擬可提前領當購屋首付 最快下周公布方案
寧夏「裝死羊」身價飆至30萬 專家：這原因讓牠成「戲精」

寧夏「裝死羊」身價飆至30萬 專家：這原因讓牠成「戲精」

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
勞力士等名牌手錶，價格動輒上萬。(美聯社)

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

2026-01-12 09:50
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE