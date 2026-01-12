夏威夷縣開放混合住宅案 議會4度延後表決

夏威夷縣議員大西提案開放工商混合使用分區興建住宅。（取自夏威夷縣議會官網）

Aloha State Daily報導，夏威夷 縣議會一項允許在工商混合使用分區興建住宅的提案，自委員會通過後四度延後表決，目前排定2月4日再度審議。

這項名為第63號法案，由議員大西（Dennis Onishi）於2025年秋季提出，允許在「工業商業混合使用區」（Industrial-Commercial Mixed Use，簡稱MCX），興建獨棟住宅、雙併住宅及多戶住宅，以增加住宅供給，讓勞工能住得更靠近工作地點，並有助於緩解交通壅塞。

大西表示，該法案並非開放大規模住宅開發，而是針對已具備既有商業或工業用途的土地，允許業主或員工設置住宅，其實反映了夏威夷早期的土地使用型態。他說：「回顧過去，希洛(Hilo)市中心許多家庭在一樓經營商店，樓上就是住家。」

法案將修訂《夏威夷縣法典》第25章，並限制住宅密度，多戶及雙併住宅每1250平方英尺土地僅能設置一戶。所有住宅建築須經設計審查，且須與一般工業分區土地保持至少200英尺的退縮距離；必要時，規劃局長可要求更大的緩衝空間。

大西表示，法案在委員會通過時原本支持度不低，但隨後因Kona Action Committee提出反對意見而引發爭議，相關疑慮包括住宅與工業活動的相容性、居住品質及安全問題。

民防單位亦以安全考量反對該案。大西說，這些意見促使他修正法案內容，包括加入200英尺退縮規定，並將條文用語限縮為「住宅單元」，而非廣義的住宅開發。