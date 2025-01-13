華州新州長佛格森反對財富稅 籲削開支6%補財政缺口

華盛頓州候任州長佛格森（Bob Ferguson）將於1月15日就職，依其預算優先項目，他反對將卸任州長英斯利（Jay Inslee）提出的財富稅(wealth tax)計畫，主張先削減政府機構支出。(取自華盛頓州檢察長官網)

華盛頓州 即將上任的州長佛格森（Bob Ferguson）反對州長英斯利（Jay Inslee）提出的財富稅(wealth tax)計畫，並希望在支持K-12教育資金增加的同時，對大多數州政府機構實施6%的預算 削減。

佛格森9日公布他的預算優先事項，他將於1月15日就職。他對財富稅的立場，為州政府日後施政方式與前任的不同提供了早期信號。

英斯利在去年12月的提案中，曾主張在四年內徵收130億美元的新稅，包括103億美元財富稅和額外的商業稅，但面對預期的數十億美元財政缺口，佛格森則主張優先削減預算。

西雅圖時報報導，在一次採訪中，佛格森並未明確表示他會否決新稅收，但他明確指出，稅收應該是最後的選擇。他說：「我只是認為這與家庭預算並無太大區別。」他將州政府的困境比喻成一個家庭在有人失去工作時必須仔細審視支出的情況。「這些選擇並不總是令人愉快，但卻是必要的。」

英斯利和進步派民主黨 人支持的財富稅提案，擬對擁有超過1億美元全球財富的華盛頓州居民徵收1%的年稅，這將影響大約3400人，並在四年內帶來約103億美元的收入。然而，佛格森表示，他對這項「未經測試」的財富稅能否成為解決預算缺口的現實方案持「深深的懷疑態度」。州稅務局的分析指出，管理這項新稅將是一項「艱鉅」的任務，並且「尚不清楚」它是否能成為可靠的資金來源。

佛格森指出，那些寄希望於大規模加稅以避免艱難開支選擇的人「不切實際」。他補充道：「不會有某種120億美元的收入來源神奇地出現。」

整體來看，佛格森提議在州普通基金預算中削減44億美元的開支，並為2025-27年度的2年期預算提議新增8億美元的項目。

佛格森的提案並非詳細且平衡的預算，而是一份優先事項的大綱，因為立法者本月將召開2025年會議，屆時民主黨將全面掌控州議會。

英斯利在其任期結束時提交的預算建議，擬將州普通基金支出從目前2年期預算約720億美元增至2025-27年度的約790億美元。佛格森的預算大綱未明確說明其目標的總預算規模，但提到了數十億美元的節省計畫。

英斯利的預算建議中也包含一些削減措施，例如關閉一所女子監獄，並延遲擴展該州《兒童公平起步法》（Fair Start for Kids Act）的資格範圍。佛格森的提案則準備讓這項補貼按計畫推進，適用於父母之一在小企業工作的家庭且符合特定收入要求。

佛格森表示，州政府的支出也需要全面檢視。他的預算提案並未平均分配削減幅度，儘管提議對大多數州機構削減6%，並對四年制高等教育機構削減3%，但提案未對基礎教育、技術和社區學院及懲教部門、警察和刑事司法培訓委員會等公共安全機構實施削減。