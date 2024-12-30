茂宜島環保包裝紙 已在全美Target上市

Wrappily利用回收材料製作包裝紙，減少送禮帶來的罪惡感，目前已在全美Target商店上架。(取自Wrappily官網)

夏威夷 即時新聞網（Hawaii News Now）報導，聖誕節過後，全球各地的垃圾袋中堆滿了用過的包裝紙。然而，一位茂宜島 的女性找到了一種方法，利用回收材料製作包裝紙，減少送禮帶來的罪惡感。

「這些圖案真的超級可愛」，Wrappily創辦人史密斯（Sara Smith）一邊欣賞自己的創作一邊說著。Wrappily是一款環保包裝紙，目前已在全美Target 商店上架。

史密斯說：「今年首次進入Target，我們非常興奮。這款新產品與夏威夷有著甜美的懷舊連結，那就是甘蔗纖維紙。」這款包裝紙是由90%的甘蔗纖維和10%竹纖維製成。

她解釋，包裝紙使用的是糖業中的廢料，也就是榨甘蔗提取糖分後剩下的甘蔗渣。這種廢料過去通常被焚燒或丟棄，但現在它在造紙行業找到了新用途。

居住在茂宜島庫拉（Kula）的史密斯，於2013年實現自己的願景。她了解到，大多數包裝紙因為染色、覆膜或含有亮粉、金屬箔片和塑料塗層等，無法回收利用。她說：「這個想法（環保包裝紙）來自一種困擾：每次寶寶滿月宴、婚禮派對結束後，留下大量的包裝紙。我不知道該怎麼處理這些紙。我試著把它們抹平，甚至問朋友：嘿，你願意再用一次嗎？」

史密斯表示，每年約有460萬磅的包裝紙最終進入垃圾填埋場。在假日期間，約有22.7萬哩長的包裝紙被丟棄，足以繞地球九圈。

史密斯從小在印刷行業長大，作為兩個孩子的母親，她知道更好的解決方案是存在的。11年後，她在全美各地推廣更環保的送禮方式。她說：「我們或許都有這樣的感覺，聖誕早晨把用過的包裝紙塞進垃圾袋，然後丟進垃圾填埋場」、「在茂宜島，垃圾場就在島的中心，所有人都看得到，而且還在不斷變大」。

她指出，把東西扔進垃圾桶，但它並不會真正消失。它可能離開個人的生活，但它依然存在某個地方，這種情況到處都是。

史密斯希望有更多零售商加入推動環保包裝的行列。隨著Wrappily進入全美Target商店，她的願景正在變成現實，也讓越來越多的人了解如何讓送禮更環保、更有意義。