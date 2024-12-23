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想在夏威夷放跨年煙火 須先申請許可

編譯組／綜合報導
新年將至，跨年煙火深受期待。在夏威夷，煙火僅允許在指定的節日期間燃放，並且須先申請許可。(取自Pexels)
新年將至，跨年煙火深受期待。在夏威夷，煙火僅允許在指定的節日期間燃放，並且須先申請許可。(取自Pexels)

夏威夷即時新聞網報導，在即將與2024年告別、迎接2025年的時刻，許多人忙著購物過聖誕節；另一些人則已在準備迎接新年。如果準備用鞭炮迎接新年，請確保已申請鞭炮許可證。

夏威夷僅允許在指定的節日期間燃放煙火，例如跨年夜、農曆新年及美國獨立日等，且購買或燃放煙火都需要許可證，空中煙火還需要申請特別許可，違反規定者將受罰，以下是各地申請方式。

★歐胡島（Oahu）

1.鞭炮許可證只能在線申請，必須在12月21日前購買。

2.許可證須於網上選定的衛星市政廳（Satellite City Hall）、年底前領取。

3.鞭炮銷售從12月26日開始，並於除夕（12月31日）午夜結束。

★考艾島（Kauai）

1.訪問connect.kauai.gov，點擊相關圖標申請。

2.建立帳戶，若申請獲批，許可證將通過電子郵件發送。

3.打印許可證，並攜帶至考艾消防總部；若未在線支付，需在現場支付。

4.所有許可證需親自到考艾消防總部驗證。

5.官員建議使用智能手機或平板電腦申請，因為申請人須上傳有照片的身分證明。

茂宜島（Maui）

1.煙火銷售從12月27日星期五開始。

2.限量鞭炮許可證可於茂宜島八個地點、拉奈島（Lanai）兩個地點及摩洛凱島（Molokai）兩個地點領取。

3.觀看大型煙火表演，可前往Grand Wailea Resort 或 Four Seasons Resort Lanai，兩場表演將於晚上11:59開始。

★許可證要求

1.申請人必須年滿18歲才能購買許可證，每張許可證費用為25美元。

2.持有許可證者最多可購買5000個鞭炮，可購買多張許可證。

3.煙火只能在除夕夜晚9點至元旦凌晨1點之間燃放，並展示許可證。

夏威夷 茂宜島 聖誕節

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